설인아, 임시완이 결별 후 밀당 전개를 이어간다./사진제공=tvN

설인아, 임시완이 결별 후 밀당 전개를 이어간다./사진제공=tvN

종영까지 단 2회를 남겨둔 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'이 지지부진한 시청률 흐름 속에서 답답한 밀당 전개를 예고했다.23일 방송되는 '나의 유죄인간' 11회에서는 태강그룹 TF팀 상무 윤이준(임시완 분)과 형사 강재희(설인아 분)가 놓아주려는 자와 붙잡으려는 자로 나뉘어 맞서는 모습이 그려진다.'나의 유죄인간'은 첫 회 시청률 5.6%로 출발해 4회에서 자체 최고 시청률 6.0%를 기록했다. 그러나 이후 5회 5.0%, 6회 5.5%, 7회 5.5%, 8회 5.4%, 9회 5.3%, 10회 5.4%를 나타내며 6회 연속 5%대 박스권에서 벗어나지 못하고 있다.앞서 윤이준의 아버지이자 태강그룹 회장인 윤태식(최진호 분)은 비자금 비리 문제를 덮기 위해 형사기동대 팀의 위장 수사를 공론화하겠다고 선언했다. 강재희를 비롯한 팀원들이 파면당할 위기에 처하자 윤이준은 아버지를 찾아가 이를 철회해 달라고 요청한 뒤 강재희에게 이별을 고했다. 자신의 곁에 있을수록 강재희가 더 큰 위험에 처할 수 있다고 판단해 관계를 정리하기로 결심한 것.수많은 우여곡절 끝에 겨우 마음을 확인한 두 사람은 현실의 벽에 부딪혀 이별을 맞은 데 이어, 또다시 서로를 밀어내고 붙잡는 밀당 구도를 이어간다. 윤이준은 결심을 지키기 위해 강재희와 거리를 두려 애쓰는 반면, 강재희는 이대로 헤어질 수 없다며 그를 설득하려 나선다.마음을 정리할 시간도 없이 갑작스럽게 헤어진 만큼 두 사람은 창과 방패처럼 팽팽하게 맞서며 관계의 기로에 선다. 종영을 목전에 두고도 답보 상태에 머문 로맨스 서사가 6회째 이어진 5%대 시청률 정체를 깨고 막판 반등을 이끌어낼 수 있을지 주목된다.'나의 유죄인간' 11회는 23일 오후 8시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr