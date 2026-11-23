아나운서 이하정과 배우 정준호 부부의 딸이 입상했다. / 사진=이하정 SNS

배우 정준호의 아내이자 아나운서 출신 이하정이 딸의 근황을 전했다.이하정은 지난 21일 자신의 인스타그램에 "2026년을 슬슬 마무리하는 요즘, 올해의 기쁜 소식"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이하정이 계절이 바뀌면서 자신의 일상도 변해가는 상황을 기록한 모습. 특히 그는 "유담이가 한 해 동안 연습한 걸 점검하는 차원에서 출전한 콩쿠르에서 바이올린 초등부 1등을 했어요"라며 딸의 성과를 자랑했다.이어 이하정은 "수상보다도 악보를 매일 들여다보던 얼굴이 더 마음에 남는다"며 "힘들어도 성실하게 연습해 온 시간까지 너무 애썼다"고 딸을 토닥였다. 그러면서 "엄마도 매일매일 성실하게 지낼게^^"라고 다짐했다.앞서 이하정의 딸은 거듭 명품을 치장한 패션으로 상반기 주목받았다. 이하정이 지난 7월 업로드한 SNS 게시물에서 딸은 해외 명품 브랜드 F사의 옷을 상·하의 세트로 착용하고 있었다. 또 모친과 함께한 듯한 쇼핑에서는 또 다른 해외 명품 브랜드 D사의 매장을 방문해 150만 원 상당의 신발을 골랐다.그 다음달에는 이하정·정준호와 함께 찾은 기부 전시회에서 해외 명품 브랜드 L사의 숄더백을 멨다. 해당 제품은 크기에 따라 300만 원을 오가는 것으로 알려졌다. 딸이 착용한 핑크 컬러는 시즌 한정 제품인 것으로 파악됐다.한편 정준호와 이하정 부부는 10살의 나이 차이를 극복하고 2011년 결혼해 2014년 아들, 2019년 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr