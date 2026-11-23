선수 시절 한미일 무대에서 누적 연봉 약 429억원을 기록한 이대호가 경기 도중 갑자기 그라운드에 드러눕는 돌발 행동으로 모두를 놀라게 한다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

선수 시절 한미일 무대에서 누적 연봉 약 429억원을 기록한 이대호가 경기 도중 갑자기 그라운드에 드러눕는 돌발 행동으로 모두를 놀라게 한다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

선수 시절 한미일 무대에서 누적 연봉 약 429억원을 기록한 이대호가 경기 도중 갑자기 그라운드에 드러눕는 돌발 행동으로 모두를 놀라게 한다.23일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 '불꽃야구2' 26화에서는 불꽃 파이터즈와 강릉영동대의 치열한 승부가 펼쳐진다.이날 니퍼트는 올 시즌 두 번째 등판에 나선다. 연습 투구부터 묵직한 공을 뿌리며 기대를 모으지만, 강릉영동대 타자들이 잇따라 공을 받아치면서 예상치 못한 위기에 몰린다. 여기에 팀 내 타점 1위 타자까지 타석에 들어서자 김성근 감독은 직접 마운드를 방문한다.위기에 빠진 파이터즈를 구하기 위해 오승환도 출격한다. 앞서 부산고와의 경기에서 3실점하며 아쉬움을 남겼던 그는 달라진 투구폼으로 다시 한번 마운드에 오른다. 강릉영동대 타자들을 상대로 묵직한 직구를 던지며 분위기 반전을 노린다.강릉영동대 역시 쉽게 물러서지 않는다. 파이터즈의 불펜진을 공략하기 위해 연이어 대타를 투입하며 승부수를 띄운다. 상대 타자들의 과감한 스윙에 파이터즈 선수들도 긴장을 감추지 못한다.특히 오승환의 투구를 상대 타자가 받아친 순간, 이대호가 갑자기 그라운드에 드러눕는 돌발 상황까지 벌어진다. 예상치 못한 이대호의 행동에 선수들이 어떤 반응을 보였을지 관심이 쏠린다.한편 '불꽃야구2' 26화는 이날 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr