임성한 작가의 저택이 공개됐다. / 사진='엄은향' 유튜브 캡처

임성한 작가의 저택이 공개됐다. / 사진='엄은향' 유튜브 캡처

스타 작가 임성한의 자택이 데뷔 36년 만에 베일을 벗었다.지난 22일 유튜브 채널 '엄은향'에는 '말있죠? 임성한 작가님과 레알 합숙 시작했단 말'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 유튜버 엄은향이 커다란 짐가방과 촬영 장비를 챙겨 들고 임성한 작가의 자택으로 입성했다.앞서 엄은향은 임 작가의 열렬한 팬임을 밝히며 작품 패러디 영상으로 인연을 맺었다. 이후 임성한 작가는 엄은향을 위해 2주 간의 건강 합숙 프로젝트를 제안했다.임성한 작가의 자택에 들어선 엄은향은 입구부터 궁궐을 연상케 하는 분위기에 감탄했다. 집안 구석구석을 둘러보던 엄은향은 식탁에 놓인 고급스러운 휴지 케이스와 화려한 생화 장식 등을 조목조목 짚어내며 "세상에서 숨길 수 없는 게 세 가지가 있다고 한다. 첫 번째는 사랑, 두 번째는 기침, 세 번째는 재산"이라고 언급했다. 이어 넓은 집을 돌아다니며 "집에 숨어도 모르겠다"라고 덧붙였다.엄은향은 커피와 감기약을 엄격히 금지하고 온수만 마셔야 하는 임성한표 건강 수칙에 당황하면서도, 임 작가가 정성껏 마련해 준 따뜻한 갈비탕과 보양식 식단을 맛있게 먹었다. 임성한 작가는 모습을 직접 나타내지는 않았지만, 영상 중간중간 목소리로 출연했다.임성한 작가는 드라마 '보고 또 보고', '인어 아가씨', '오로라 공주', '결혼작사 이혼작곡' 등 수많은 화제작을 집필한 스타 작가다. '신비주의 작가'로도 불리는 그는 4월 전화 인터뷰에 이어 이번 합숙 프로젝트를 통해 팬들과 색다른 소통을 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr