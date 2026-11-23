신민아가 '재혼 황후'에서 나비에를 연기했다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 '재혼 황후'에서 나비에를 연기했다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 '재혼 황후'에서 나비에를 연기했다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 신민아가 '재혼 황후'에서 실제로 존재하지 않는 새와 교감하고, 블루스크린 앞에서 열기구 데이트 장면을 연기했다. CG 작업을 통해 완성되는 장면인 만큼 상대의 움직임과 주변 풍경을 상상하며 연기해야 했다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 로맨스 판타지 작품이다. 총 10부작으로 제작됐으며, 현재 마지막 2회 공개를 앞두고 있다.신민아는 극 중 나비에 역을 맡았다. 그는 새 퀸과 교감하는 장면을 촬영할 당시 실제 새 대신 CG 작업을 위한 모형을 앞에 두고 연기했다. 이후 CG로 구현될 퀸의 움직임과 반응을 예상하면서 시선과 표정, 동작을 맞췄다.퀸과의 장면은 나비에가 하인리(이종석 분)에게 마음을 열어가는 과정과도 연결된다. 나비에는 소비에슈(주지훈 분)의 행동에도 감정을 쉽게 나타내지 않았지만, 친구이자 조력자인 하인리와 헤어지는 상황에서는 흔들리는 모습을 보였다. 특히 하인리에게 전하지 못할 편지를 쓰는 장면에서는 자신의 감정을 억누르면서도 이별을 아쉬워하는 모습을 표현했다.하인리와 함께한 열기구 데이트 장면 역시 실제 풍경이 없는 상태에서 촬영됐다. 당시 현장에는 블루스크린과 간단한 세트만 마련돼 있었다. 신민아는 궁궐을 벗어나 하늘에서 동대제국을 내려다보는 나비에의 모습을 연기했다. 구름 위에서 느끼는 해방감과 석양을 바라보며 웃는 장면 모두 주변 풍경을 상상하며 촬영했다.신민아의 연기를 두고 시청자들의 반응도 이어졌다. 온라인에서는 "나비에 퀸 보는 사랑스럽고 따뜻한 눈빛 어떻게 연기한 건지", "신민아 연기 난이도가 있었겠는데 내공이 대단하다", "퀸하고 호흡할 때 너무 자연스러워서 단숨에 몰입했다" 등의 반응이 나왔다.신민아는 실물이 없는 상대와 연기하는 장면부터 블루스크린을 활용한 촬영까지 소화하며 나비에의 감정 변화를 표현했다. '재혼 황후'가 종영까지 2회만을 남긴 가운데, 나비에와 하인리의 관계가 어떤 결말을 맞을지 관심이 모인다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr