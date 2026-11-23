사진 = 홍자 인스타그램

사진 = 홍자 인스타그램

사진 = 홍자 인스타그램

사진 = 홍자 인스타그램

가수 홍자가 화려한 야경을 배경으로 청순한 매력이 돋보이는 근황을 공개했다.홍자는 최근 자신의 인스타그램에 박수 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍자는 강 건너편으로 건물들의 불빛이 펼쳐진 야경을 배경으로 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 블랙 컬러의 롱 트렌치코트를 입고 두 팔을 자연스럽게 모은 모습으로, 바람에 살짝 흩날리는 단발머리와 수수한 메이크업이 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 홍자는 한 손을 볼에 가져다 댄 채 카메라를 응시하고 있다. 코트 소매에 얼굴을 살짝 기댄 듯한 포즈와 입가에 번진 은은한 미소가 사랑스러운 매력을 더한다. 따뜻한 조명 아래 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보인다.또 다른 사진에서 홍자는 한 손으로 난간을 잡고 몸을 살짝 기울인 채 환하게 미소 짓고 있다. 발목 가까이 내려오는 긴 코트가 늘씬한 실루엣을 강조하며, 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 편안하면서도 세련된 분위기를 완성한다.마지막 사진에서 홍자는 고개를 한쪽으로 기울이고 두 팔을 앞으로 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 잔잔한 미소를 머금은 얼굴과 바람에 볼륨감이 더해진 헤어스타일이 어우러져 특유의 부드러운 매력을 드러낸다.이를 본 팬들은 "너무 아름다우세요", "한 장 한 장 느좋", "너무 예뻐", "홍자언니 진짜 이뿌다아", "대장님 미모 밤에도 돋보이는 아름다운 밤이예요", "너무나 예쁜 홍자님 사랑합니다" 등의 댓글을 달았다.앞서 홍자는 지난 10월 진행된 인터뷰에서 '현역가왕3' 이후 약 6개월간 휴식을 취했다고 밝히며 건강과 가족의 소중함을 돌아본 시간을 전하기도 했다. 이후 신곡 발표와 함께 경산시민의 날, 밀양시민의 날 등 지역 행사 무대에 오르며 관객들과 만났다.한편 1985년생으로 41세인 홍자는 다양한 방면에서 가요계 활동을 하고 있으며 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 열한 번째 OST '꿀단지'를 발매한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr