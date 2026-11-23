사진 = 강성연 인스타그램

사진 = 강성연 인스타그램

사진 = 강성연 인스타그램

배우 강성연이 가족과 함께한 주말 일상을 공개하며 겨울 분위기 물씬 풍기는 근황을 전했다.강성연은 최근 자신의 인스타그램에 "반짝이지만 시린 계절이 왔네❄️사랑하는 가족과 함께했던 주말 기록🎄"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강성연은 베이지색 니트 머플러를 목에 두른 채 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 강성연은 이마 위로 손가락 브이(V) 포즈를 취하며 장난기 어린 매력을 드러냈다. 얼굴을 가까이 담은 사진에서는 또렷한 이목구비와 부드러운 미소가 돋보인다.이어진 사진에서 강성연은 거울 앞에 서서 휴대전화로 전신 셀카를 촬영하고 있다. 검은색 가죽 재킷에 베이지색 니트와 머플러를 매치하고, 검은 팬츠와 부츠로 스타일링을 완성했다. 한 손에는 커다란 가방을 들고 다리를 살짝 교차한 채 고개를 기울여 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 강성연은 화려하게 장식된 크리스마스트리 앞에서 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 한 손을 머리카락 가까이 올린 자연스러운 포즈와 검은색 재킷 차림이 눈길을 끈다. 뒤편에 빼곡하게 들어선 트리에는 붉은 장식과 작은 조명이 반짝이며 연말 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "팬이에요 언니", " 남편분이랑 앞으로 좋은일만 행복한일들만 쭉 생기길 바랍니다", "너무 예뻐", "이쁘다", "넘 예쁜부부 항상응원해요", "응원합니다" 등의 댓글을 달았다.한편 1976년생 강성연은 2023년 이혼했다가 2살 연하 의사와 재혼 소식을 알렸다. 전 남편과 사이에는 두 아들이 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr