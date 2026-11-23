사진 = 김서형 인스타그램

사진 = 김서형 인스타그램

사진 = 김서형 인스타그램

배우 김서형이 반려견과 함께한 가을 산책 사진을 공개하며 따뜻한 근황을 전했다.김서형은 최근 자신의 인슽그램에 사진을 공개했다.공개된 사진 속 김서형은 붉게 물든 단풍나무가 늘어선 산책로에서 작은 강아지를 품에 안고 미소 짓고 있다. 카키색 패딩에 파란색과 자주색이 어우러진 체크 머플러를 머리까지 둘러쓴 김서형은 검은 모자와 선글라스로 얼굴을 가린 채 편안한 차림을 선보였다. 머플러 사이로 고개를 내민 강아지의 모습이 귀여움을 더한다.이어진 사진에서 김서형은 강아지를 품에 안은 채 길을 걷고 있다. 옆모습으로 포착된 김서형은 풍성한 패딩과 넉넉한 검은 팬츠를 매치했으며, 어깨에 멘 알록달록한 무늬의 가방이 캐주얼한 스타일링에 포인트를 더했다.마지막 사진에서 김서형은 고개를 살짝 숙여 강아지를 바라보며 손가락 하나를 들어 보이고 있다. 모자와 선글라스 아래로 옅은 미소가 드러나는 가운데, 체크 머플러에 감싸인 강아지는 고개를 내밀고 옆을 바라보고 있어 사랑스러운 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "너무너무 귀엽고 보기만 해도 힐링이 돼요", "행복해보인다", "너무 예뻐", "이렇게 행복하게 웃는 모습을 보니 저까지 기분이 좋아지네요", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "춥게 보이지만 둘이 멋지게 차려입고 산책을 즐겨셨네요" 등의 댓글을 달았다.한편 김서형은 지난 5월 SBS 새 드라마 '대쉬(DASH)' 출연을 제안받고 긍정적으로 검토 중이라는 소식을 전했다. '대쉬'는 살인 사건에 연루된 남편을 마주한 검사가 사랑과 정의 사이에서 진실을 추적하는 이야기로, 신혜선과 김준한도 출연을 논의 중인 작품이다.김서형은 소속사 미스틱스토리와 함께 차기 작품 활동을 준비하며 팬들과 SNS를 통해 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr