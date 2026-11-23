배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배현성, 차강윤, 박소연 감독, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.(왼쪽부터) / 사진제공=티빙

배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 사회적 논란으로 떠오른 가운데, 수능을 소재로 한 범죄 스릴러 '대리수능'이 공개된다. '피라미드 게임' 이후 2년 만에 신작을 선보이는 박소연 감독은 수험생들의 노력을 존중한다는 입장을 밝혔다. 입시 경쟁보다 인간의 욕망과 잘못된 선택에 따른 책임을 다루겠다는 설명이다.23일 서울 구로구 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'(극본 최수, 연출 박소연) 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 배현성, 차강윤, 박윤호와 박소연 감독이 참석했다.'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 범죄로 치닫는 과정을 그린 스릴러다. 수능을 둘러싸고 얽힌 세 인물이 서로를 속이고 의심하며 벌이는 두뇌 싸움과 심리전을 담았다.박 감독은 최근 AI 부정행위 논란 속 수능 관련 범죄 스릴러를 공개하는 데 부담은 없는지 질문받았다. 그는 "나도 무겁게 보고 있다. 다만 우리 작품은 오래전에 기획하고 제작한 가상의 범죄 스릴러"라며 "치열하게 시험을 준비하는 수험생분들의 노력을 너무나도 존중한다. 우리 작품만의 메시지에 집중해 주시면 감사하겠다"고 답했다. 이어 "모든 인간은 각자가 품고 있는 욕망이 있다고 생각한다. 그 욕망이 우리 드라마의 시작이었다"며 "잘못된 선택에 따르는 책임과 대가에 관해 이야기하고 싶었다"고 기획 의도를 밝혔다.전작과의 차별점에 관해 박 감독은 "'피라미드 게임'은 학급 안에서 게임을 통해 서열을 나누는 것이 주된 이야기였다. 반면 '대리수능'은 청춘들과 부모들의 욕망이 충돌하는 과정에서 발생하는 심리적인 부분을 다룬다"고 설명했다.박 감독은 또다시 학생들을 소재로 한 작품을 선택한 이유를 묻는 말에 "일부러 학생들이 나오는 작품을 선택하려던 것은 아니다. 대본을 앉은 자리에서 꽤 많은 분량 읽었을 만큼 인물들의 관계와 심리 변화가 매력적이었다"며 "이 작품을 내가 선택했다기보다 하고 싶어서 욕심을 냈다는 표현이 맞을 것 같다"고 말했다.배현성은 부족한 것 없는 집안 환경에 외모와 성적까지 갖춘 모범생 남재엽 역을 맡았다. 그는 "대학교에 가지 않아서 수능을 보지 않아도 됐지만, 인생에 한 번밖에 없는 기회라고 생각해 경험 삼아 시험을 봤다"고 말했다. 이어 연기를 할 때는 "대학에 진학한 친구들에게 시험을 볼 당시 어떤 마음이었는지 많이 물어봤다"고 밝혔다.실제로 1999년생인 그는 "교복은 언제 입어도 설레는 마음이 있다. 재엽이가 화도 많고 감정을 잘 표출하지만, 항상 19살 고등학교 3학년이라는 생각으로 연기했다"며 "다른 두 배우보다 형이기 때문에 어려 보이려고 앞머리를 내리고 촬영했다"고 덧붙였다.차강윤은 부유층 학생들이 모인 정경고에서 전교 1등을 놓치지 않는 저소득층 특별 장학생 강건태를 연기했다. 그는 "수능을 볼 당시에는 코로나19 시기였다. 학교에서 오전 6시에서 6시 30분 사이에 일어나 오후까지 공부하고 친구들과 입시를 준비했다"며 "수험생들의 노력을 잘 알고 있어 이번 작품을 결코 가볍게 여기지 않았다"고 말했다. 이어 "건태의 냉철하고 카리스마 있는 모습을 보여주고 싶었다"고 말했다.박윤호는 강건태를 응원하는 유일한 친구 주희동으로 분했다. 그는 "수시로 대학에 진학해 수능을 보지 않았다. 촬영 전년도에 친동생을 시험장까지 배웅했는데, 한 시간째 기도하는 부모님들도 있었다"며 "그 모습을 보며 수능이 얼마나 간절한 시험인지 느꼈다"고 회상했다.이어 그는 "교복을 피팅할 때 굉장히 설렜다. 많은 분의 의견을 반영해 여러 과정을 거쳐 교복을 완성했다"며 "희동이는 세 사람 중 가장 순수하고 어린아이 같은 영혼을 지녔다고 생각한다. 그런 성격을 직선적으로 표현하려고 노력했다"고 설명했다. 박 감독은 세 배우의 캐스팅에 대해 "처음부터 각 인물에 잘 어울린다고 생각했다. 출연하겠다는 소식을 듣고 너무 기뻐서 거짓말 아니냐고 물을 정도였다"며 만족감을 표했다.'대리수능'은 23일 오후 6시 티빙에서 처음 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr