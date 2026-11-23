가수 김종국이 과거 생활고를 고백한다./ 사진=텐아시아 DB

가수 김종국이 과거 생활고를 고백한다./ 사진제공=SBS Plus·MBN

가수 김종국이 넉넉하지 못했던 형편 탓에 고등학교를 졸업할 때까지 가족과 함께 부업을 했던 어린 시절을 회상한다.오는 24일 오후 9시 40분 방송되는 SBS Plus·MBN 예능 '상남자의 여행법 in 마나도' 마지막 8회에서는 인도네시아의 숨겨진 지상 낙원 리하가섬을 찾은 추성훈, 김종국, 안재현의 모습이 그려진다.이날 세 사람은 에메랄드빛 바다를 앞에 두고 해산물과 마나도 특식으로 차린 한 상을 맛본다. 김종국은 평소 귀찮아서 잘 까먹지 않는다는 새우 껍질을 직접 벗겨 안재현의 입에 넣어주며 훈훈함을 자아낸다.새우 껍질을 까던 김종국은 "단순 노동을 좋아했다. 우리 집도 옛날부터 부업을 많이 했다"며 "옆에서 아버지와 어머니를 도와드리고 용돈을 받았다. 어머니가 집에서 부업거리 하나라도 더 얻으려고 진짜 고생을 많이 하셨다"고 담담하게 털어놓는다.김종국은 어머니가 부업으로 바비 인형을 뒤집어 실밥을 뜯는 일을 했던 기억을 떠올린다. 어머니를 따라 시흥까지 일감을 받으러 갔고, 인형 옷을 하나라도 더 받아오려는 어머니 탓에 보따리가 커져 버스에 싣고 돌아올 때도 눈치를 봐야 했다는 것. 그렇게 가져온 보따리 두 개를 며칠에 걸쳐 작업하고 나면 3500원을 벌었지만, 어머니에게는 그 돈조차 살림에 큰 보탬이 됐다는 설명이다.김종국은 "고등학교 졸업할 때까지 집에서 부업을 했다"며 삼촌 회사 보일러 부품 작업까지 거들었다고 전한다. 이를 들은 안재현은 "그래서 형한테 알뜰함이 있구나"라며 고개를 끄덕인다.김종국의 남다른 알뜰함은 이동 중에도 이어진다. 저녁 식사를 하러 가는 버스 안에서 안재현이 콘서트나 경기 때 어떤 선물을 받으면 좋은지 묻자 김종국은 "꽃다발이 제일 아깝다"고 솔직하게 답한다. 이어 "비누나 치약 같은 생필품이 가장 좋다"며 브랜드도 따지지 않는다고 강조한다.마나도 여행을 마친 '상남자 패밀리'가 추성훈의 은퇴전에서 다시 뭉치는 현장도 공개된다. 천연 온천에서 추성훈의 승리를 예언했던 김종국과 대만 편을 함께했던 지코, 마나도 편의 막내 안재현이 맏형을 위해 응원단을 결성한 모습이 TV 최초로 방송된다.한편, 김종국은 지난해 9월 비연예인 아내와 극비 결혼식을 올렸다. 당시 김종국은 결혼식 전날에 장소를 공지하고 당일에도 하객에게 입단속을 시키고, 사진 촬영도 금지했다는 것이 알려지며 유난스럽다는 지적을 받기도 했다. 신혼집으로 서울 강남구 논현동 고급 빌라로, 김종국이 62억 원 전액 현금 매입했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr