가수 겸 배우 손담비가 육아 일상을 공유했다. / 사진=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 딸의 성장 근황을 전하며 공동구매에 한창인 일상을 공유했다.손담비는 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "오구오구"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 손담비의 품속에서 딸이 꿈나라 여행을 하고 있는 모습. 특히 딸은 두 살도 채 되지 않는 나이에 풍성한 머리숱과 진한 눈썹 그리고 상당한 길이의 속눈썹을 자랑해 눈길을 끌었다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr