'우발라2'가 7회 만에 5%대 시청률 벽이 무너졌다./사진제공=SBS

'우발라2'가 7회 만에 5%대 시청률 벽이 무너졌다./사진제공=SBS

5%대 시청률 벽이 무너지며 자체 최저 성적을 기록한 SBS 오디션 프로그램 '우리들의 발라드 2'가 듀엣 무대로 반등을 노린다.23일 방송되는 SBS '우리들의 발라드 2'에서는 3라운드 경연에 나선 참가자들의 듀엣 무대가 공개된다.앞서 '우리들의 발라드 2'는 지난달 5일 첫 방송 시청률 5.1%(전국 기준)로 출발한 뒤 2회 5.0%, 3회 5.0%, 4회 5.3%, 5회 5.2%, 6회 5.3%까지 6회 연속 5%대 시청률을 유지했다. 그러나 지난 16일 방송된 7회에서 4.7%로 하락하며 첫 방송 이후 처음으로 4%대로 내려앉았다.시청률 하락세 속에 이날 방송에서는 강팀으로 꼽히는 김소연·정다은 팀과 7살 나이 차이를 극복한 박대희·박진서 팀이 무대에 오른다.6살 차이의 김소연과 정다은은 3라운드 경연을 앞두고 여러 차례 합숙을 진행하며 팀워크를 다졌다. 두 사람은 정재형이 "최근 3년 동안 들은 곡 중 가장 완성도 높은 노래"라고 평한 빅나티의 '사랑이라 믿었던 것들은'을 선곡해 재해석한 무대를 선보인다. 과묵한 성격의 김소연 역시 이번 무대를 통해 새로운 모습을 보여줄 예정이다.이어 박대희와 박진서 팀은 정승환의 플레이리스트 중 빛과 소금의 '그대 떠난 뒤'를 선택해 리듬감과 음색을 살린 무대를 꾸민다.'우리들의 발라드 2'는 23일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr