≪김세아의 세심≫

넷플릭스 시리즈 '푸른길' 스틸컷 / 사진=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '푸른길' 스틸컷 / 사진=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '푸른길' 스틸컷 / 사진=넷플릭스

뻔한 형사물인 줄 알았더니 제대로 한 방 먹었다. 넷플릭스 시리즈 '푸른길'이 예측하기 어려운 전개와 묵직한 역사적 서사, 배우들의 빈틈없는 열연으로 올해의 수작을 탄생시켰다. 특히 손석구는 기존의 이미지를 완전히 지워낸 연기로 자신의 진가를 다시 한번 입증했다.지난 20일 공개된 넷플릭스 시리즈 '푸른길'은 2002년 한일월드컵을 배경으로 한국과 일본에서 벌어진 기괴한 연쇄살인 사건을 추적하는 두 형사의 이야기를 그린 8부작이다. 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위에 올랐으며, 23일 현재까지 정상을 지키고 있다.'푸른길'은 'D.P.' 시리즈를 연출한 한준희 감독이 약 3년 만에 선보인 신작이다. 'D.P.'에서 호흡을 맞췄던 손석구와 재회한 데다 일본 배우 나가야마 에이타가 합류하면서 공개 전부터 기대를 모았다. 익숙한 형사물의 문법을 따르는 듯하다가도 예상치 못한 방향으로 이야기를 확장하며 기존 범죄 스릴러와 차별화를 꾀했다.시작부터 강렬하다. 서울과 도쿄에서 사지가 뒤틀린 시체가 발견되고, 현장에는 정체를 알 수 없는 메시지가 남겨진다. 수사에 나선 한국 형사 김석(손석구 분)과 일본 형사 이노세 히로시(나가야마 에이타 분)는 서로 다른 방식으로 사건에 접근한다. 처음에는 좀처럼 맞지 않던 두 사람이 하나의 진실을 향해 나아가는 과정이 흥미롭다. 사건이 해결될 듯하면 또 다른 의문이 등장하고 흩어졌던 단서들이 연결되면서 다음 회차를 보지 않고는 배길 수 없게 만든다.2002년이라는 시대적 배경을 활용한 방식도 영리하다. 한일월드컵으로 온 나라가 떠들썩했던 시절, 작품은 축제의 열기 뒤편에서 벌어지는 잔혹한 범죄를 비춘다. 당시의 거리 풍경과 의상, 소품은 물론 지금과는 다른 수사 환경까지 세심하게 그린다. 한준희 감독 특유의 거칠고 감각적인 연출도 긴장감을 더한다.무엇보다 '푸른길'이 흥미로운 건 단순히 범인을 잡는 데서 이야기를 끝내지 않는다는 점이다. 처음에는 연쇄살인의 범인과 범행 동기가 궁금하지만 사건의 실체에 가까워질수록 그 뒤에 얽힌 역사가 모습을 드러낸다. 임진왜란부터 일제강점기, 한국의 근현대사에 이르기까지 오랜 시간 축적된 상처와 비극이 현재의 사건과 맞닿아 있다는 사실이 드러난다.이런 점에서 영화 '파묘'(감독 정재현)를 떠올리게도 한다. '파묘'가 오컬트 장르를 통해 역사적 상처를 끄집어냈다면, '푸른길'은 범죄 스릴러의 형식을 빌려 과거의 비극이 현재에 어떤 흔적을 남기는지 보여준다. 단순한 범죄물을 넘어 역사적 메시지까지 담아냈다는 점에서 의미가 크다.배우들의 연기 역시 빼놓을 수 없다. 그중에서도 손석구의 연기는 단연 압권이다. '카지노', '살인자ㅇ난감', '나인 퍼즐' 등에서 형사 캐릭터를 연기해 온 그이지만 이번에는 전혀 다른 얼굴을 보여준다. 특유의 능청스러움과 여유로운 분위기를 덜어내고 거칠고 투박하면서도 깊은 상처를 품은 김석이라는 인물을 완성했다.특히 눈길을 끄는 것은 말투다. 손석구는 2002년 당시 서울 특유의 억양과 발음을 구현하며 시대적 현실감을 더했다. 지금의 서울말과는 사뭇 다른 대사 처리 방식에 시청자들 사이에서는 호불호가 갈리기도 했다. 그러나 진가는 감정 연기다. 극 후반부 과거의 진실과 마주하며 억눌러왔던 감정을 폭발시키는 장면은 압권이다. 지금껏 손석구가 보여준 연기 중 최고라고 해도 과언이 아닐 정도다.앞서 손석구는 '푸른길'을 만나기 전 배우로서 연기적 한계를 느꼈다고 털어놓은 바 있다. 그러나 이번 작품에서는 외모부터 목소리, 말투까지 새로운 시도를 거듭하며 익숙한 형사 캐릭터를 전혀 다른 인물로 만들어냈다. 스스로 느꼈던 한계를 넘어선 듯한 연기다.나가야마 에이타도 만만치 않다. 손석구가 묵직하고 거친 에너지로 극을 이끈다면 나가야마 에이타는 또 다른 결의 연기로 균형을 맞춘다. 여기에 김신록, 최성은, 정재영까지 각자의 자리에서 빈틈없는 연기를 펼치며 극에 설득력을 더한다.'푸른길'은 결코 가볍게 볼 수 있는 작품이 아니다. 기괴한 연쇄살인 사건으로 시작한 이야기는 한국과 일본의 아픈 역사로 이어진다. 자칫 무겁고 지루할 수 있는 소재지만 사건의 진실을 하나씩 풀어가는 과정이 흥미로워 8부작이 길게 느껴지지 않는다. 여기에 손석구와 나가야마 에이타를 비롯한 배우들의 열연까지 더해져 몰입감을 높인다.뻔한 형사물일 거라는 예상은 보기 좋게 빗나갔다. 범인을 쫓는 재미에 역사적 메시지까지 더했다. 무엇보다 손석구의 연기는 이번 작품을 봐야 할 이유로 충분하다. 올해 공개된 넷플릭스 시리즈 가운데 단연 손꼽을 만한 수작이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr