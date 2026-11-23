그룹 2AM 조권이 연애 리얼리티 출연자 구용규와 열애설에 휩싸인 가운데, 의미심장한 글을 남겼다. / 사진=SNS 갈무리

그룹 2AM 조권이 연애 리얼리티 출연자 구용규와 열애설에 휩싸인 가운데, 의미심장한 글을 남겼다. / 사진=조권 SNS

그룹 2AM 조권이 연애 리얼리티 출연자 구용규와 열애설에 휩싸인 가운데, 의미심장한 글을 남겼다. 두 사람의 관계를 두고 온라인에서 다양한 추측이 이어지고 있지만, 당사자들은 별다른 입장을 밝히지 않은 상태다.지난 22일 조권은 자신의 SNS에 "보고 싶은 대로 보는 세상"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 조권이 비니와 마스크를 착용한 채 러닝을 즐기는 모습이 담겼다. 미용실을 방문하거나 지인들과 시간을 보내는 일상도 공개했다.앞서 조권은 웨이브 연애 리얼리티 프로그램 '스탠바이미' 출연자 구용규와 함께한 모습이 여러 차례 공개되면서 열애설에 휩싸였다. 해당 프로그램은 다양한 성 정체성을 지닌 남녀 출연자들이 사랑을 찾아가는 과정을 담은 연애 리얼리티다.두 사람의 관계에 대한 추측은 지난 9월부터 제기됐다. 당시 조권과 구용규는 태국 여행 중 함께 거울 셀카를 찍거나 바에서 시간을 보내는 모습을 공개했다. 이후 구용규가 강원도 양양 해변에서 조권과 함께한 영상을 올리면서 두 사람의 친분이 다시 주목받았다. 이를 접한 일부 누리꾼들은 두 사람이 연인 관계가 아니냐는 추측을 하였다. 일부 SNS에는 "보기 좋다", "응원한다" 등 긍정적인 댓글도 이어졌다.그런 가운데 조권이 개인 SNS에 "보고 싶은 대로 보는 세상"이라는 글을 올리자 그 의미에도 관심이 쏠렸다. 다만 조권은 해당 문구가 열애설과 관련이 있는지 설명하지 않았으며, 두 사람의 관계 역시 확인되지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr