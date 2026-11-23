배우 박유림이 '슬픈 열대'에 출연한다. / 사진제공=마인드마크

(주)마인드마크

배우 박유림이 '슬픈 열대'로 첫 한국 영화를 하게 됐다. / 사진제공=마인드마크

배우 박유림이 '슬픈 열대'에서 액션 연기를 소화했다. / 사진='슬픈 열대' 영상 캡처

박유림은 이희준을 배우 롤모델로 꼽았다. / 사진제공=마인드마크

배우 박유림이 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정)로 한국 영화 스크린 데뷔 신고식을 치른다. 앞서 '드라이브 마이 카'(감독 하마구치 류스케)에서 수어, 일본어 연기에 도전했던 그가 박훈정 감독의 누아르 세계관에 합류, 거친 액션을 소화하며 연기 영역을 과감히 넓혔다.23일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정)에 출연한 배우 박유림을 만났다. 박유림은 갑자기 추워진 날씨에 맞춰 취재진에 핫팩 하나씩 쥐어주며 따뜻한 첫 인사를 건넸다.'슬픈 열대'는 사부(김명민 분)의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 박유림은 '슬픈 열대'에서 어린 시절 스스로 조직에 들어와 사부를 맹목적으로 따르는 인물인 죠죠를 연기했다.박유림은 "떨리면서도 설렌다. '드라이브 마이 카'와는 결이 너무 다른 캐릭터라 관객들이 어떻게 봐주실지 기대된다"고 개봉 소감을 밝혔다. 이어 "연기하면서 새로운 경험을 하고 싶다"며 "관객들이 '저 배우에게 이런 모습도 있네?'라고 생각해 주시는 게 좋다. 이번 변신도 좋아해 주신다면 정말 뿌듯할 것 같다"고 말했다.'슬픈 열대'는 박유림에게 여러모로 특별한 작품이다. 한국 영화로는 스크린 데뷔를 하게 됐고, 평소 팬이던 박훈정 감독의 작품에 출연한다는 이유에서다. 그는 "내가 박훈정 감독님 영화에 등장한다니 정말 신났다. 이런 캐릭터를 맡게 될 거라고는 생각도 못 했다"며 "나를 새롭게 봐주신 감독님의 시선이 감사했다. 정말 도파민이 도는 기분이었다"고 웃었다.죠죠를 완성하기 위한 준비도 남달랐다. 박유림은 일본어와 액션 연습에 앞서 캐릭터 자체를 이해하는 데 많은 시간을 투자했다. 그는 "언어와 액션도 중요하지만 죠죠는 독보적인 분위기를 가진 캐릭터다. 그래서 스스로에 대한 연구를 많이 했다. 내 모습을 영상으로 찍어보면서 '나에게 이런 표정도 있구나' 하고 발견하는 과정이 있었다"고 설명했다.앞서 '드라이브 마이 카'에서 일본어와 수어 연기를 선보였던 박유림은 이번 작품에서도 일본어를 사용한다. 여행에서 간단하게 활용할 정도였던 일본어 실력을 작품에 맞춰 다시 끌어올려야 했다.박유림은 "왜 나는 항상 배워야 할 게 많은 작품에 들어갈까 생각한 적도 있다"며 웃었다. 이어 "일본어를 우선 입에 붙게 만들려고 했다. 프리토킹까지는 아니더라도 문법 같은 것들이 들리기 시작하더라. '죽여버릴 거야'라는 말도 일본어로 표현하는 방식이 굉장히 다양했다. 일본어의 여성어 표현을 줄였으면 좋겠다고 직접 의견을 드리기도 했다"고 밝혔다.액션 역시 새로운 도전이었다. 3개월 넘게 훈련에 매진한 박유림은 처음에는 줄넘기 5분조차 버거웠다고 털어놨다.그는 "처음에 줄넘기를 5분 하는데 죽을 것 같았다. 그런데 점점 체력이 늘더라. 내가 겁이 없는 편이라 구르라고 하면 구르고, 뛰라고 하면 뛰었다. 하라는 대로 다 했다"며 "액션을 하면서 오히려 액션을 좋아하게 됐다. 또 해보고 싶다"고 말했다. 그러면서 "감독님한테 연습용 총을 받았는데 손이 바들바들 떨렸다. 그래서 2kg 아령을 들면서 연습했다"고 설명했다.함께 호흡을 맞춘 사부 역의 김명민에게는 고마움을 표현했다. 박유림은 "카리스마가 있으셔서 처음에는 어떻게 다가가야 할지 고민했다. 그런데 촬영을 시작하기 전에 스태프들과 일일이 악수하시더라"고 전했다. 이어 "나는 낯을 가리는 편인데 선배님 덕분에 현장 분위기에 편하게 적응할 수 있었다"고 말했다.회식 자리에서 김명민과의 일화에 대해서도 이야기했다. 그는 "회식 자리에서 고기를 사주신다고 해서 정말 행복했는데 어느 순간 조용히 가셨더라. 내가 '명민 선배님 어디 가셨죠?' 하고 찾았다"고 전했다. 이어 "나중에 다시 뵀을 때 왜 먼저 가셨냐고 여쭤보니 내가 찾았다는 소문을 들으셨다고 하더라"며 웃었다.박유림은 같은 소속사에 몸 담고 있는 배우 이희준을 롤모델로 꼽기도 했다. 그는 "캐릭터마다 변화가 크고, 인물을 구축하는 과정에 깊이 빠져서 연구하시는 모습이 좋다. 연극도 보러 가고 인터뷰도 찾아봤다"며 팬심을 표했다. 이어 "연기적으로 궁금한 게 정말 많다. 부담스러워하지 않으신다면 언젠가 꼭 함께 작품을 해보고 싶다"고 밝혔다.박유림은 작품을 준비하며 바쁘게 지내는 시간 자체를 즐긴다고 한다. 그는 "바쁜 게 재미있는 것 같다. 작품 하나에 온전히 몰두하는 느낌이 좋다. 촬영이 끝나면 허전해서 운동도 열심히 하고 다음에 몰입할 무언가를 찾게 된다"고 말했다.수어와 일본어, 그리고 액션까지. 새로운 배움을 거듭해 온 박유림의 도전은 차기작에서도 이어진다. 영화 '남벌'(감독 이모개)에서 왜구 사냥꾼 무리의 유일한 여전사 역할을 맡은 박유림은 '슬픈 열대'를 통해 익힌 액션 경험을 또 다른 작품으로 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr