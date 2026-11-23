사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 겨울을 앞두고 세련된 스타일링과 독보적인 비주얼을 공개했다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "이제 겨울..🤧❄️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 노란색과 분홍색 등이 어우러진 감각적인 벽을 배경으로 서서 카메라 옆을 바라보고 있다. 짙은 브라운 컬러의 리본 블라우스에 가죽 질감이 돋보이는 짧은 스커트를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 풍성한 웨이브가 들어간 긴 머리를 한쪽으로 늘어뜨린 채 고개를 살짝 기울인 모습에서는 인형 같은 비주얼이 돋보인다.이어진 사진에서 이세영은 몸을 비스듬히 돌리고 두 팔을 자연스럽게 내린 채 시선을 옆으로 향하고 있다. 목선 아래로 길게 내려오는 리본 장식과 볼륨감 있는 헤어스타일이 어우러져 우아한 매력을 더한다. 은은한 핑크빛 볼과 차분한 표정은 이세영의 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "정말 아름답고 사랑스러워요", "이세영 보고 마음이 따뜻해서 겨울인줄몰랐어", "너무 예뻐", "행복하세요 이세영님", "이세영 덕분에 겨울이 따뜻해", "정말 어떻게 사람이 명화야" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 현재 공개 중인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'에서 라스타 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr