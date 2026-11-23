강호동이 출연자에 경고를 날린다./사진=텐아시아DB

강호동이 출연자에 경고를 날린다./사진제공=TV조선

방송인 강호동이 왕중왕전 경연 도중 한 출연자에게 강력한 경고를 날린다.오는 24일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '천만기인쇼' 9회에서는 1기부터 4기까지 우승팀들이 자존심을 걸고 맞붙는 왕중왕전 무대가 펼쳐진다.이날 방송에는 1기 우승팀 전아람·허찬미의 '하늘을 가르는 여자'를 비롯해 2기 우승팀 전주대학교 태권도팀 '싸울아비'와 싸울아기, 3기 공동 우승팀 이도현·남궁진의 '길거리 챔피언', 준디아·최재명의 '결국 돌아오는 남자', 4기 우승팀 동춘서커스·손빈아·춘길의 '빈춘서커스'가 총출동한다. 여기에 '아차차차상'으로 왕중왕전 티켓을 따낸 정동남·안성훈·나상도까지 합류해 치열한 승부를 벌인다.왕중왕전답게 참가자들은 기존 무대를 뛰어넘는 초고난도 필살기를 꺼내 든다. 기인들이 한계를 시험하는 아찔한 퍼포먼스를 선보이자 MC 강호동과 붐마저 "무서워"라며 서로의 손을 꼭 맞잡는 상황이 벌어진다.녹화 도중 돌발 상황도 발생한다. 강호동이 한 출연자를 향해 "옐로카드예요"라며 강력한 경고를 보낸 것. 급기야 강호동은 "당분간 인터뷰 금지하도록 하겠다"고 선포해 현장을 술렁이게 만든다. 강호동이 이 같은 초강수를 둔 이유에 관심이 쏠린다.'천만기인쇼' 9회는 오는 24일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr