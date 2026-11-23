그룹 소녀시대 멤버 태연이 컴백을 앞두고 심경을 표출했다. / 사진=태연 SNS

그룹 소녀시대 멤버 태연이 컴백을 앞두고 심경을 표출했다. / 사진=태연 SNS

그룹 소녀시대 멤버 태연이 컴백을 앞두고 의미심장한 심경을 표출했다.태연은 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 이모티콘을 게재했다.해당 이모티콘에는 머리 일부가 깨지며 연기가 발생한 모습. 많은 생각으로 머리가 아플 때 혹은 일이 많아 과부하가 왔을 때 등의 상황에서 주로 사용한다.태연은 오는 30일 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 발매한다. 앨범 발매를 기념한 팝업스토어도 열린다. 태연은 오는 12월 1일부터 7일까지 서울 성동구 MM성수에서 'TAEYEON The 4th Album 'Unspecial' POP-UP'을 운영한다.뮤직비디오를 공간 전체에 투사하는 미디어룸도 마련된다. 방문객이 자신에게 의미 있는 날짜를 라벨에 적어 전시 공간에 남기는 '기억의 날짜' 프로그램을 비롯해 포토부스와 굿즈 판매 공간도 운영된다.앞서 태연은 과거에도 소속사 SM엔터테인먼트의 활동 지원과 소통 방식에 대해 여러 차례 공개적으로 불만을 드러낸 적 있다. 특히 지난해 소속사 30주년 기념 콘서트 'SM타운 라이브 2025 인 서울' 불참을 두고는 회사와 갈등을 공개적으로 드러낸 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr