이효리가 단독 MC로 활약했던 '저스트 메이크업'이 시즌2에서 대대적인 변화를 맞았다. / 사진=텐아시아 DB

이효리가 단독 MC로 활약했던 '저스트 메이크업'이 시즌2에서 대대적인 변화를 맞았다. / 사진=쿠팡플레이

이효리가 단독 MC로 활약했던 '저스트 메이크업'이 시즌2에서는 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아가 새롭게 진행을 맡는다. MC만 5명으로 늘어난 가운데 총상금 3억원을 건 메이크업 대결이 펼쳐진다.오는 27일 공개되는 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업' 시즌2는 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 오직 실력으로 경쟁하는 서바이벌 프로그램이다.지난 시즌은 메이크업을 서바이벌의 소재로 내세워 화제를 모았다. K팝과 패션, 무대 등 다양한 분야에서 활동해 온 아티스트들이 참가해 자신만의 기술과 개성을 선보였다. 같은 주제의 미션을 받아도 참가자마다 전혀 다른 결과물을 내놓는다는 점이 기존 서바이벌 프로그램과의 차별점이었다.반응도 나쁘지 않았다. 시즌1은 IMDb 평점 8.5점을 기록하며 국내뿐 아니라 해외에서도 관심을 얻었다. 특히 제한된 시간 안에 메이크업을 완성해야 하는 긴박한 과정과 예상하기 어려운 결과물이 프로그램의 주요 볼거리로 꼽혔다.시즌2에서는 참가자들의 면면이 더욱 다양해졌다. 아이돌과 패션계에서 활동하는 현직 아티스트부터 오랜 경력을 지닌 베테랑, 해외 무대에서 활동해 온 메이크업 전문가까지 경쟁에 뛰어든다. 국적과 경력, 활동 분야가 서로 다른 참가자들이 같은 조건에서 실력을 겨루게 된다.경연 방식에도 변화를 줬다. 시즌1이 메이크업이라는 소재를 서바이벌에 접목하는 데 집중했다면, 시즌2는 새로운 미션과 확장된 경쟁 구도로 차별화를 꾀한다. 참가자들은 제한된 시간과 주어진 조건 속에서 자신만의 메이크업을 완성해야 한다. 화려한 경력이나 유명세보다 현장에서 보여주는 결과물이 승부를 가르는 구조다.심사위원은 시즌1과 동일하다. 정샘물, 서옥, 이사배, 이진수가 다시 심사에 나선다. 제작진은 기존보다 확장된 미션과 새로운 경연 방식을 도입해 경쟁의 강도를 높였다고 밝혔다.'저스트 메이크업'은 '흑백요리사', '싱어게인' 등을 제작한 스튜디오 슬램이 제작에 참여한 프로그램이다. 시즌1이 메이크업이라는 소재의 가능성을 보여줬다면, 시즌2에서는 늘어난 진행자와 참가자들의 경쟁이 어떤 결과를 낼지가 관건이다.'저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 오후 5시 쿠팡플레이에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr