사진 = 표예진 인스타그램

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사진 = 표예진 인스타그램

사진 = 표예진 인스타그램

배우 표예진이 가을 분위기가 물씬 풍기는 야외 카페에서 여유로운 일상을 공개했다.표예진은 최근 자신의 인스타그램에 "A little downtime with Bay🖤🎬"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 표예진은 야외 테이블에 앉아 한 손에는 하얀 찻주전자를, 다른 손에는 찻잔을 들고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 차분한 브라운 컬러의 긴 생머리에 앞머리를 내린 표예진은 자주빛 후드티와 검은색 패딩을 매치해 편안하면서도 사랑스러운 매력을 드러냈다. 단풍이 물든 나무와 아기자기한 카페 풍경이 어우러져 따뜻한 가을 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 표예진은 찻잔을 손에 든 채 주전자를 기울이며 차를 따르는 모습이다. 찻잔을 내려다보며 입술을 살짝 내민 표정이 눈길을 끄는 가운데, 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 수수한 옷차림이 일상적인 매력을 더한다.또 다른 사진에서 표예진은 찻주전자를 기울인 채 입을 벌리고 찻잔을 바라보고 있다. 차가 잔으로 흘러내리는 순간을 포착한 사진에는 표예진의 장난기 어린 표정이 고스란히 담겼다. 테이블 위에 놓인 디저트와 꽃무늬 찻잔도 여유로운 티타임의 분위기를 더한다.마지막 사진에서 표예진은 찻잔을 입가 가까이 가져간 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 몸을 살짝 숙이고 찻잔 너머로 눈을 맞추는 모습이 귀여운 매력을 자아낸다. 자연스럽게 내려온 앞머리와 은은한 미소가 어우러져 표예진 특유의 청순한 비주얼을 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "사랑스러운 누나다", "꺄아 언니야", "너무 예뻐", "너무 예쁘다 진짜", "완전 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 표예진은 승무원 출신 배우로 알려졌다. 표예진은 지난 1월 종영한 SBS '모범택시3'에서 무지개 운수의 해커 안고은 역으로 활약했으며 최근 KBS 2TV 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'의 두 번째 작품 '연극이 끝난 후'를 통해 시청자들과 만났다. 지난 19일 방송된 '연극이 끝난 후'에서 표예진은 시사 프로그램 PD에서 폐지 직전의 어린이 프로그램 담당자로 발령받은 나혜미 역을 맡아 열연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr