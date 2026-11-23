김신영이 '정오' 하차 이유에 대해 입 열었다./사진=텐아시아DB

코미디언 김신영이 3개월 만에 라디오 DJ석으로 복귀하자마자 하차 소식을 전했다.김신영은 23일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'(이하 '정희') 오프닝에서 "3개월 만에 다시 인사드린다. 잘 지내셨냐"며 인사를 건넨 뒤 "이번 주가 여러분과 '정희' 마지막 인사를 드리는 시간이 될 것 같다"고 밝혔다.앞서 김신영은 지난 8월 31일 방송을 끝으로 자신이 설립한 회사의 업무를 정비하고 향후 활동 방향을 고민하기 위해 약 3개월간 휴식기를 가졌다. 그러나 복귀를 앞두고 제작진과 논의한 끝에 최종 하차를 결정했다.김신영은 "앞으로 하고자 하는 일이 여러 가지 있다. 당초 3개월 정도 쉬면 되겠다고 생각했지만 세상이 호락호락하지 않고 내 마음대로 되지 않더라"며 "정해지지 않은 약속을 하는 것보다는 직접 말씀드리는 게 맞겠다고 판단했다"고 설명했다. 이어 자신의 빈자리를 채워준 스페셜 DJ들과 제작진에게 감사를 표하며 오는 29일 일요일 방송까지 평소처럼 청취자들과 만나겠다고 약속했다.하차 발표 이후 건강 문제나 방송 활동 집중 등 각종 추측이 이어지자 김신영은 직접 해명에 나섰다. 그는 "아픈 데 하나도 없다. TV 방송만 집중하려고 하냐는데 그렇게 집중했으면 8개 했을 거다. '아는 형님', '나 혼자 산다' 두 개 한다"며 "내가 만든 회사 때문에 일에 집중하고 싶어서 내린 선택"이라고 강조했다.2003년 SBS 개그콘테스트로 데뷔한 김신영은 2007년 MBC 라디오 '심심타파'를 통해 DJ 활동을 시작했으며, 2012년 10월 22일부터 14년간 '정오의 희망곡 김신영입니다'를 진행해 왔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr