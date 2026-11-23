배우 김지석이 술을 마시고 있다. / 사진=김지석 SNS

사진=김지석 SNS

배우 김지석이 부친과 함께 출국길에 올랐다.김지석은 23일 자신의 인스타그램에 "스페인 출장 동반자"라는 문구와 함께 두 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 김지석이 부친과 함께 공항을 찾은 모습. 공개 연애 중인 12살 연하 이주명이 아니라는 점에서 눈길을 끌었다.김지석과 이주명은 2024년 8월 만남을 인정했다. 두 사람은 연기를 매개로 가까워졌고 주변의 시선을 크게 의식하지 않은 채 만남을 이어온 것으로 알려졌다. 이주명은 열애 인정 후 김지석의 소속사인 에일리언컴퍼니로 회사를 옮기기도 했다.한편 김지석은 1981년생으로 올해 46세다. 2001년 가수로 데뷔해 2003년 '상두야 학교가자' 이후로는 배우 활동을 이어오고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr