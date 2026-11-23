아이돌 데뷔를 준비 중인 연습생들이 뮤직비디오 촬영을 앞두고 갈등을 빚었다. / 사진제공=그리드엔터테인먼트

아이돌 데뷔를 준비 중인 연습생들이 뮤직비디오 촬영을 앞두고 갈등을 빚었다. / 사진제공=그리드엔터테인먼트

아이돌 데뷔를 준비 중인 연습생들이 뮤직비디오 촬영을 앞두고 갈등을 빚었다. 멤버 간 다툼이 이어지자 매니저가 제작진에게 촬영 중단을 요청하는 상황까지 벌어졌다.23일 오후 7시 '죽어도 아이돌' 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 '죽어도 아이돌2' 2화에서는 캐나다 토론토로 떠난 연습생들이 미발매 자작곡 'You for Me'(유 포 미)의 뮤직비디오를 촬영하는 과정이 담긴다.앞서 공개된 1화에서는 시즌1에서 데뷔가 무산된 뒤 캐나다와 중국 등 각자의 자리로 돌아간 연습생들의 근황이 소개됐다. 이후 매튜, 루카스, 사무엘, 차이진신, 오준희는 다시 한국에 모여 데뷔를 준비하기로 뜻을 모았다.그러나 뮤직비디오 촬영을 앞두고 차이진신과 루카스 사이에 갈등이 불거졌다. 두 사람의 다툼이 이어지자 매니저는 제작진에게 인터뷰 촬영 중단을 요청했다. 이번 뮤직비디오는 시즌2를 통해 다시 데뷔에 도전하는 연습생들이 대중에게 선보이는 작업물인 만큼, 예상치 못한 충돌로 멤버들 사이에도 긴장감이 감돌았다.'You for Me'는 서로에게 힘이 되어주는 이야기를 담은 곡이다. 멤버들은 노래의 메시지처럼 차이진신과 루카스의 갈등을 해결하기 위해 중재에 나섰다. "싸웠으면 빠르게 풀자"는 팀 규칙을 되새기며 두 사람이 화해할 수 있도록 대화를 이어갔다. 차이진신과 루카스가 어떤 이유로 갈등을 빚었는지, 두 사람이 관계를 회복하고 뮤직비디오 촬영을 마칠 수 있을지는 본편에서 공개된다.'죽어도 아이돌2'는 그리드엔터테인먼트와 방송인 유병재가 공동 대표로 있는 크리에이티브 스튜디오 블랙페이퍼가 공동 제작한 신인 개발 다큐멘터리다. 기존 연습생 매튜, 루카스, 사무엘, 차이진신, 오준희가 출연하며 새로운 연습생의 합류도 예정돼 있다.총 8부작으로 구성된 '죽어도 아이돌2' 2화는 23일 오후 7시 공식 유튜브 채널에서 공개된다. Mnet Plus에서는 오는 25일부터 1화와 2화를 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr