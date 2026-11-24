그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 새로운 브랜드 모델로 발탁됐다. / 사진제공=마른이브

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 새로운 브랜드 모델로 발탁됐다. / 사진제공=마른이브

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영이 새로운 브랜드 모델로 발탁됐다. 티파니 영은 지난 2월 배우 변요한과 혼인신고를 한 것으로 알려졌다.23일 플러스웨어 브랜드 마른파이브는 티파니 영을 새로운 브랜드 뮤즈로 선정했다고 밝혔다. 티파니 영은 브랜드 슬로건 'Plus Yourself'를 담은 2026 FW 캠페인에 참여했다. 이번 캠페인은 'Beyond the heat, HEATTOUCH'를 콘셉트로 겨울철 기능성 의류를 활용한 스타일링을 선보였다.화보와 브랜드 필름에서 티파니 영은 블랙과 화이트 의상을 입고 서로 다른 분위기를 연출했다. 눈밭을 배경으로 블랙 후드에 퍼 부츠를 매치하는가 하면, 화이트 의상을 착용하고 카메라 앞에 섰다. 티파니 영은 자연스러운 미소와 다양한 포즈로 촬영에 임했다. 특히 이번 캠페인에서는 화려한 무대 의상 대신 일상에서도 착용할 수 있는 의류를 활용해 편안한 모습을 담아냈다.마른파이브 관계자는 "티파니 영은 꾸밈없는 자연스러운 모습 속에서도 자신만의 색깔이 분명하게 돋보이는 아티스트"라며 "이번 캠페인이 소비자들이 각자의 모습을 편안하게 받아들이고 나다운 매력을 당당하게 표현하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.티파니 영은 음악과 연기 활동을 병행하고 있다. 지난 8월 첫 솔로 정규 앨범 'Edge of Calm'(엣지 오브 캄)을 발매했으며, 아시아 6개 도시 투어를 마쳤다. 오는 12월 27일에는 서울에서 파이널 콘서트를 개최할 예정이다. 최근에는 뮤지컬 '시카고' 합류 소식도 전했다. 티파니 영이 참여한 마른파이브 캠페인 화보와 브랜드 필름은 공식 온라인몰과 SNS 채널을 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr