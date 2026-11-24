유재석이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'책책책! 책을 읽읍시다'가 25년 만에 돌아온다. / 사진제공=MBC

MBC 대표 예능 프로그램 '책책책! 책을 읽읍시다'가 25년 만에 돌아온다. 과거 김용만과 함께 진행을 맡았던 유재석은 이번 시즌에 합류하지 않는 가운데 원조 MC 김용만이 서경석, 미미미누와 새로운 호흡을 맞춘다.'책책책! 책을 읽읍시다'는 2001년 MBC 예능 '느낌표'의 인기 코너로 첫선을 보인 프로그램이다. 당시 김용만과 유재석이 전국 곳곳을 찾아다니며 독서를 권장했고, 방송에서 소개된 책들이 잇따라 베스트셀러에 오르는 등 출판계에도 큰 영향을 미쳤다.25년 만에 부활하는 '책책책! 책을 읽읍시다'는 경기도교육청과 손잡고 학교를 찾아간다. 초·중·고등학교 학생들의 독서 생활을 살펴보고, 책을 둘러싼 다양한 생각과 고민을 나눌 예정이다. 과거 프로그램의 특징이었던 선정 도서 소개와 북 퀴즈도 다시 선보인다.진행자로는 원조 MC 김용만을 비롯해 서경석, 입시 크리에이터 미미미누가 합류한다. 김용만은 늦깎이 복학생으로 변신해 학생들과 어울리고, 서울대 출신 서경석은 남다른 학구열을 보여줄 예정이다. 미미미누는 '고민 상담소' 코너를 통해 학생들의 이야기를 듣는다.오는 25일 방송되는 첫 회에서는 세 사람이 경기 고양오금초등학교를 방문한다. 운동장에 텐트를 설치하고 자유롭게 책을 읽는 '책 소풍' 수업부터 '어린 왕자'에 등장하는 세 가지 단어로 새로운 문장을 만드는 수업까지 다양한 독서 활동을 체험한다.특히 첫 방송에서는 직접 책을 출간한 어린이 작가들도 등장한다. 글과 그림을 모두 완성해 자신만의 책을 만든 학생들의 작품에 세 MC 역시 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다. 책을 읽는 데서 나아가 직접 이야기를 창작하게 된 학생들의 과정도 공개된다.총 3부작으로 제작된 MBC '책책책! 책을 읽읍시다'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr