오정태가 딸의 대학 입학 소식을 알렸다./사진제공=SBS

오정태가 딸의 대학 입학 소식을 알렸다./사진제공=SBS

개그맨 오정태가 첫째 딸의 명문대 입학 소식을 알렸다.오는 24일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 스튜디오에는 개그맨 오정태가 오랜만에 출연해 기쁜 소식을 전한다.지난 출연 당시 과학고 재학생 큰딸을 공개해 화제를 모았던 오정태는 만 17세 딸 오정우 양의 명문대 조기 입학 소식을 알리며 합격증을 이마에 붙인 채 기쁨을 만끽한다. 이를 본 김구라는 "너 사고 치면 안 돼"라고 당부한다.‘동상이몽 키즈’의 첫 입시 결과에 관심이 뜨거운 가운데, 명문대 조기 합격 비화는 이날 오후 10시 40분 방송되는 '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr