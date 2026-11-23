엔하이픈 / 사진=CJ ENM

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신곡 'I Want You'의 두 번째 리믹스 앨범을 선보였다.엔하이픈은 23일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 'I Want You (Remix)'를 발매했다. 지난 20일 공개한 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'의 타이틀곡 'I Want You'를 다양한 버전으로 재구성한 앨범이다.이번 앨범에는 원곡을 포함해 총 5개 트랙이 담겼다. 연말 분위기를 더한 'Holiday Ver.', 재생 속도에 변화를 준 'Sped Up Ver.'과 'Slowed Ver.', 보컬 없이 악기 소리만으로 구성한 'Instrumental' 등을 수록했다.엔하이픈이 'I Want You'의 리믹스 앨범을 발표한 것은 이번이 두 번째다. 앞서 지난 21일에는 정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키 등 여섯 멤버의 음악적 취향을 반영한 'I Want You (ENHYPEN Remix)'를 공개했다. 첫 번째 리믹스가 멤버별로 서로 다른 장르적 특징을 살리는 데 집중했다면, 이번 앨범은 원곡의 구성을 바탕으로 속도와 사운드에 변화를 줬다.23일 정오 기준 'I Want You (ENHYPEN Remix)'에 수록된 멤버별 리믹스 음원은 인도네시아와 필리핀 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 기록했으며, 총 16개 국가 및 지역의 해당 차트에 이름을 올렸다.원곡 'I Want You'는 같은 날 0시 기준 브라질, 필리핀, 우즈베키스탄 등 30개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에 진입했다. 이 가운데 세 나라에서는 1위를 차지했다. 유튜브 '인기 급상승 음악' 차트에서도 11개 국가 및 지역의 순위권에 올랐다. 지난 13일 선공개된 'I Want You' 뮤직비디오는 스포티파이 글로벌 '일간 뮤직비디오 차트'에서 지난 16일부터 21일까지 6일 연속 1위를 기록했다.엔하이픈은 최근 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 'I Want You' 무대를 처음 공개했다. 서정적인 곡 분위기에 맞춰 절제된 안무를 선보였으며, 후렴구의 'YOU'라는 가사에 맞춰 손가락으로 상대를 가리키는 동작을 포인트 안무로 활용했다. 이날 엔하이픈은 대상인 '팬스 초이스 오브 더 이어 위드 비자(FANS' CHOICE OF THE YEAR with VISA)'를 포함해 총 3개 상을 받았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr