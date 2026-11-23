사진 = 28기 현숙 인스타그램

사진 = 28기 현숙 인스타그램

사진 = 28기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 28기 현숙이 영식과 결별한 이후 아이들과 함께한 남해 여행에서 밝은 근황을 전했다.28기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "물이 참 깨끗한 남해💗너희가 잘놀면 엄마들은 그거면 돼🫠"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 현숙은 탁 트인 바다가 내려다보이는 야외 수영장에서 카메라를 향해 양손으로 브이 포즈를 취하고 있다. 연분홍색 집업 래시가드에 짙은 분홍색 비키니 하의를 매치한 현숙은 몸을 살짝 숙인 채 환하게 웃고 있다. 물에 젖은 듯 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 군살 없는 다리 라인이 눈길을 끌며, 과감한 수영복 스타일링으로 시선을 사로잡았다.이어진 사진에서 28기 현숙은 수영장 물속에 몸을 담근 채 두 팔을 벌리고 입을 크게 벌린 익살스러운 표정을 짓고 있다. 물보라가 튀는 가운데 카메라를 바라보며 장난기 가득한 모습을 보여준다.마지막 사진에서 28기 현숙은 아이들과 함께 얼굴을 가까이 맞대고 셀카를 촬영하고 있다. 분홍색 래시가드를 입은 현숙은 입을 활짝 벌리고 웃으며 카메라를 바라보고 있다. 아이들의 얼굴은 하트 이모티콘으로 가려져 있으며, 사진에는 "즐겨 얘들아 올해 마지막 물놀이야"라는 문구가 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 좋아해요", "현숙님 너무 아름다우세용 ", "너무 예뻐", "현숙님 긴머리 너무 예쁘신데요", "너무 이쁘셔용", "항상 행복하세요" 등의 댓글을 달았다.28기 현숙은 '나는 솔로' 28기 출연자 영식과 결별한 사실을 직접 알렸다. 당시 현숙은 SNS 댓글을 통해 "좋은 사람이었고 행복했어요"라며 "더 늦기 전에 아이들이 더 정들기 전에 각자의 자리로 돌아가기로 했어요"라고 밝혔다. 두 사람은 방송 이후 연인으로 발전해 공개 열애를 이어왔으나 각자의 길을 걷게 됐다.결별 이후에도 현숙은 아이들과 함께하는 일상을 꾸준히 공개하고 있다. 지난 9월에는 세 자녀와 부산 광안리를 여행하며 육아와 휴식이 어우러진 근황을 전한 바 있다. 이번 남해 여행에서도 아이들이 즐겁게 노는 모습을 바라보는 엄마의 마음을 SNS에 담아 눈길을 끌었다.28기 현숙은 플로리스트로 활동하는 동시에 SNS를 통해 아이들과의 일상과 여행 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr