류이서가 전진에게 고마움을 전했다. / 사진=류이서 SNS

류이서가 전진에게 고마움을 전했다. / 사진=류이서 SNS

그룹 신화 전진의 아내 류이서가 유튜브 제작진에게 생일 축하를 받은 가운데 직접 요리를 해준 남편에게도 고마움을 전했다.류이서는 지난 22일 자신의 SNS에 "생일 전에 미리 생일 축하 받았어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 생일을 축하하는 현수막과 하트 모양 풍선으로 꾸며진 공간에서 케이크를 들고 있는 류이서의 모습이 담겼다. 류이서는 차분한 색감의 니트를 입고 굵은 웨이브의 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨렸다. 청순하고 세련된 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에는 류이서의 생일상 모습이 담겼다. 식탁에는 밥과 국, 고기 요리, 쌈 채소, 연두부 어린잎 샐러드 등이 푸짐하게 차려져 있다. 하트 모양으로 만든 반찬도 시선을 사로잡았다.류이서는 "항상 너무 감사한 우리 피디님들. 그리고 맛있는 밥 만들어준 남편 정말 고마워요"라며 인사를 건넸다. 이어 "지니가 처음 해준 연두부 어린잎 샐러드 진짜 너무너무 맛있었어요. 너무 맛있어서 눈이 번쩍"이라며 남편의 요리 실력에 감탄했다. 류이서는 해당 음식의 조리법은 자신의 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에서 확인할 수 있다고 말했다.류이서는 2020년 전진과 결혼했다. 두 사람은 유튜브와 SNS 등을 통해 결혼 생활을 공개하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr