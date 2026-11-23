아이들 우기, 슈화 / 사진=텐아시아 DB, 金馬執委會(금마장 집행위원회) 제공

아이들 슈화 제63회 금마장 시상식 / 사진=金馬執委會(금마장 집행위원회)

그룹 i-dle (아이들)의 슈화(SHUHUA)가 대만 영화 시상식 금마장에서 시상자로 나섰다. 첫 영화 출연작의 개봉을 앞두고 배우로서의 활동도 알렸다.슈화는 지난 22일 타이베이 뮤직센터에서 열린 제63회 금마장 시상식에 참석했다. 금마장은 중화권의 대표적인 영화 시상식 중 하나다.데뷔 후 처음 금마장을 찾은 슈화는 금빛 드레스를 입고 레드카펫에 등장했다. 그는 현장 인터뷰에서 "영화의 세계를 처음 접하는 만큼 모든 감독님과 배우분들을 만나고 싶다"며 첫 참석 소감을 밝혔다.이후 배우 임백굉과 함께 무대에 올라 최우수 의상·분장상과 최우수 미술상 수상자를 발표했다. 시상에 앞서서는 자신의 첫 영화 '오래오래 행복하게'(Happily Ever After)를 소개하며 내년 개봉을 앞둔 작품에 관심을 당부했다.슈화는 영화 '아메리칸 걸'(美國女孩)을 연출한 피오나 론(阮鳳儀) 감독의 '오래오래 행복하게'에서 주인공 키티(린자치, 林家琪) 역을 맡았다. 이 작품은 슈화의 첫 연기 도전작이다.슈화는 이 영화로 제31회 부산국제영화제에 참석했다. 작품은 제51회 토론토국제영화제와 제39회 도쿄국제영화제에도 초청됐다.슈화는 지난해에 이어 올해도 고향인 타오위안의 관광 홍보대사로 위촉됐다. 그룹 활동과 연기뿐 아니라 지역 관광을 알리는 활동도 이어가고 있다.한편 최근 같은 그룹 멤버인 중국 출신 우기가 '하나의 중국' 원칙을 지지하는 게시물을 공유하면서 대만 출신 슈화에게도 관심이 쏠린 바 있다. 우기는 지난 12일 자신의 웨이보에 시진핑 중국 국가주석의 연설 내용이 담긴 관영 신화통신 게시물을 공유했다.해당 게시물에는 대만과 중국의 통일을 주장하는 내용이 포함됐다. 우기도 국토와 민족이 분열돼서는 안 된다는 취지의 글을 남겼다. 이후 온라인에서는 대만 출신 슈화와 같은 그룹에서 활동하는 우기의 게시물을 두고 엇갈린 반응이 나왔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr