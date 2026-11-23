신인 버추얼 걸그룹 핑크라이즈(PINKRISE)가 프리 데뷔곡을 발매하고 가요계에 첫발을 내디딘다./ 사진=에이치피엔터테인먼트

신인 버추얼 걸그룹 핑크라이즈(PINKRISE)가 프리 데뷔곡을 발매하고 가요계에 첫발을 내디딘다./ 사진=에이치피엔터테인먼트

신인 버추얼 걸그룹 핑크라이즈(PINKRISE)가 프리 데뷔곡을 발매하고 가요계에 첫발을 내디딘다.소속사 에이치피엔터테인먼트에 따르면 핑크라이즈는 23일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 프리 데뷔곡 '작은 우주(Tiny Universe)'를 공개한다.핑크라이즈 1기생은 큐나(QUNA), 도도라(DODORA), 루나칩(LUNACHIP) 등 3명으로 구성된 유닛 '퀀텀베리(Quantum berry)'로 활동한다.신곡 '작은 우주'는 사랑이 시작되는 순간의 설렘과 망설임을 담은 미디엄 템포 곡이다. 상대에게 마음을 열고 다가가는 과정을 별빛과 달빛, 중력과 궤도 등의 이미지에 빗대어 표현했다.세 멤버의 서로 다른 음색도 곡의 특징이다. 각자의 보컬이 어우러지는 가운데 후렴에서는 세 사람의 목소리가 조화를 이루도록 구성했다.특히 멤버 큐나가 직접 작사와 작곡에 참여했다. 정식 데뷔에 앞서 발표하는 첫 곡부터 멤버가 제작에 참여하며 핑크라이즈의 음악적 방향성을 드러낸 셈이다.핑크라이즈는 '버려진 서버 속에서 깨어난 멜로디'라는 세계관을 바탕으로 활동하는 버추얼 걸그룹이다. 불완전한 데이터 속에서 깨어난 멤버들이 음악을 통해 현실 세계와 소통한다는 설정을 내세웠다.핑크라이즈는 이번 프리 데뷔곡을 시작으로 정식 데뷔를 준비하며 활동을 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr