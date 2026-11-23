김원효가 심진화와 결혼 당시 재산에 대해 해명한다. / 사진=텐아시아DB

김원효가 심진화와 결혼 당시 재산에 대해 해명한다. / 사진='개세모2'

개그맨 김원효가 심진화와의 결혼 전 재산 규모를 둘러싼 '사기 결혼' 의혹에 대해 직접 해명에 나선다.23일 공개되는 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 KBS 22기 개그맨 동기인 김원효, 양상국, 박영진이 출연한다. 이날 세 번째 출연을 맞은 박영진과 처음 함께하는 김원효, 양상국은 첫인사부터 서로의 유행어를 주고받으며 찰진 호흡을 자랑한다.박영진은 "앞으로 예능에 나가서 허경환 얘기를 하지 말아야겠다"고 선언한다. 이에 세 사람은 허경환의 이름이 나올 때마다 벌금을 걷기로 하고 '허경환 이야기 금지령'을 내린다. 그러나 규칙을 정하자마자 대화가 뚝 끊겼고, 박영진은 "할 얘기가 없어서 금단증상이 온다"고 호소한다.동기 이상형 월드컵도 펼쳐진다. 박영진은 김원효와 성현주 중 성현주를 택하며 생일에 코로나19에 걸린 자신을 위해 케이크를 사다 준 미담을 전한다. 김원효 역시 박영진과 이광섭 등을 두고 고민하던 중 과거 돈을 빌렸던 경험까지 기준으로 내세운다. 급기야 '주거래 월드컵'으로 변질된 가운데 세 사람의 선택이 모두 성현주에게 쏠리면서 즉석 전화 연결까지 성사된다.김원효와 심진화의 결혼을 둘러싼 진실 공방도 이어진다. 앞서 심진화는 지난달 20일 유튜브 채널 '롤링썬더'에 출연해 "김원효가 결혼 전 1억 원이 있다고 해서 결혼을 결심했는데, 막상 보니 내 전 재산은 1200만 원이었고 김원효는 1100만 원이 있더라"며 절망했던 일화를 폭로한 바 있다.이와 관련해 김원효는 "1억이 있다가 아니고, 1억을 벌 수 있다였다"고 적극 반박한다. 이에 동기 박영진은 "김원효가 중요한 이야기를 빠르게 뭉개서 전달한다"고 거든다.영등포 타임스퀘어 대형 상영관에서 결혼식을 올리게 된 비화도 공개된다. 심진화의 한마디에 뒤에서 몰래 상영관 섭외에 나섰던 김원효는 정작 엉뚱한 곳에 전화를 걸어 직원을 당황하게 만든 일화를 털어놓는다.무엇보다 결혼식 당일 벌어진 황당한 에피소드가 시선을 모은다. 양상국은 당시 닭가슴살 사업을 막 시작했던 허경환이 결혼식장에 살아있는 닭을 가져왔다고 폭로한다. 김원효는 결혼식을 마치고 신혼여행지인 호주에 도착하자마자 영화관 측의 부재중 전화가 쏟아졌다고 회상했다. 그는 "'지금 다 가고 CGV에 닭이 혼자 있다'는 연락을 받았다"며 홀로 남겨진 닭을 둘러싼 뒷이야기를 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr