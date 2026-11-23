사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는 솔로' 31기 정희가 여성스러운 분위기가 돋보이는 거울 셀카를 공개했다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "뜨끈하게 지지는거 좋아🔥 샌드위치 또 먹고싶다😳"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 정희는 회색 오프숄더 니트를 입고 휴대전화를 든 채 거울을 바라보고 있다. 넓게 접힌 니트의 네크라인 아래로 한쪽 어깨와 쇄골이 드러나 여성스러운 분위기를 자아낸다. 자연스럽게 흘러내리는 긴 검은 머리카락에 가느다란 목걸이를 매치한 정희는 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 도톰한 입술이 돋보이는 청순한 미모로 시선을 사로잡는다.특히 정희는 휴대전화로 얼굴 일부를 가린 채 정면을 응시하며 차분한 표정을 짓고 있다. 은은한 핑크빛 볼과 촉촉한 입술이 부드러운 인상을 더하며 어깨를 감싸는 도톰한 니트와 섬세한 액세서리가 어우러져 세련된 스타일링을 완성했다.한편 31기 정희는 같은 기수 영식과 방송 시작 전까지 만남을 이어갔지만 사소한 다툼이 생기면서 헤어지게 됐다고 설명했다. 이후 이번 SNS 게시물에서는 지난 시간을 돌아보는 듯한 연말 인사와 함께 다가올 2027년에 대한 기대감을 전했다.31기 정희는 '나는 솔로' 출연 이후 SNS를 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr