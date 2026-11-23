배우 배현성이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배우 배현성이 대학에 진학하지 않았지만, 수능을 치렀던 경험이 있다고 밝혔다. 인생에 한 번뿐인 시험이라는 생각에 직접 수능에 응시했다는 설명이다.23일 서울 구로구 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 배현성, 차강윤, 박윤호와 박소연 감독이 참석했다. '대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 과정을 그린 스릴러다. 수능을 둘러싸고 얽힌 세 인물이 서로를 속이고 의심하며 벌이는 두뇌 싸움과 심리전을 담았다.극 중 배현성은 부족한 것 없는 집안 환경에 외모와 성적까지 갖춘 모범생 남재엽 역을 맡았다. 그는 "나는 사실 대학교에 가지 않아서 수능을 보지 않아도 됐지만, 인생에 한 번밖에 없는 기회라고 생각해 경험 삼아 시험을 봤다"고 밝혔다. 이어 "이번 작품에서 수능을 치르는 장면이 있기 때문에 대학에 진학한 친구들에게 시험을 볼 당시 어떤 마음이었는지 많이 물어봤다"며 캐릭터를 준비한 과정을 설명했다.차강윤은 부유층 학생들이 모인 정경고에서 전교 1등을 놓치지 않는 저소득층 특별 장학생 강건태를 연기했다. 그는 "어릴 때부터 연기자가 꿈이었지만 공부도 계속해 왔다. 수능을 볼 당시에는 코로나19 시기였다"고 회상했다. 그는 "당시 학교에서 오전 6시에서 6시 30분 사이에 일어나 친구들과 아침을 먹고 오후까지 공부했다. 이후 창의 융합 동아리방에서 함께 입시를 준비했다"며 "수험생들의 노력을 잘 알고 있기 때문에 이번 작품을 결코 가볍게 여기지 않았다"고 말했다. 그러면서 "강건태가 전교 1등인 만큼 실제 수험생들의 간절함과 노력을 연기에 담으려고 했다. 그런 부분을 시청자분들이 잘 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.박윤호는 뛰어난 능력을 지닌 강건태를 응원하는 유일한 친구 주희동으로 분했다. 그는 "수시로 대학에 진학해 수능을 보지 않았다. 그런데 '대리수능' 촬영 전년도에 친동생이 수능을 보게 되면서 시험장에 마중을 나간 적이 있다"고 밝혔다. 이어 "언제 이런 환경을 경험해 보겠나 싶어 시험장 앞까지 동생을 배웅했다. 안으로 들어가지는 않았지만, 그때의 분위기가 굉장히 인상 깊었다"며 "한 시간째 기도하고 계시는 부모님들도 있었는데, 그런 모습을 보며 수능이 얼마나 간절한 시험인지 느꼈다"고 설명했다.또한 "오디션을 많이 보면서 긴장감에는 어느 정도 익숙해졌다고 생각한다. 하지만 수능은 1년에 한 번뿐이고 오랜 시간 준비하는 시험인 만큼 더욱 절박하고 소중한 기회라고 느꼈다"며 "그런 마음을 생각하면서 촬영에 임했다"고 전했다.'대리수능'은 23일 오후 6시 티빙에서 처음 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr