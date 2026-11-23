그룹 하츠투하츠 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 'RUDE!'(루드!)로 데뷔 후 처음으로 스포티파이 2억 스트리밍을 달성했다.지난 19일 기준 하츠투하츠의 싱글 'RUDE!'는 스포티파이에서 누적 재생 수 2억 회를 넘어섰다. 지난 2월 발매된 이 곡은 공개 3개월 만인 5월, 올해 발표된 K팝 걸그룹 곡 중 처음으로 1억 스트리밍을 기록한 바 있다.이로써 하츠투하츠는 스포티파이에서 2억 스트리밍을 돌파한 곡을 처음으로 보유하게 됐다. 앞서 데뷔곡 'The Chase'(더 체이스), 싱글 'STYLE'(스타일), 첫 미니앨범 타이틀곡 'FOCUS'(포커스)도 각각 1억 스트리밍을 넘어서면서 총 4곡이 1억 회 이상 재생됐다.'RUDE!'는 하우스 장르를 기반으로 한 댄스곡으로, 정해진 규칙에 얽매이지 않으려는 당돌한 태도를 가사에 담았다. 발매 이후 스포티파이 한국 주간 톱 송 차트에서 3주 연속 1위, 써클차트 주간 스트리밍 차트에서 5주 연속 1위를 기록했다. 음악방송에서도 5관왕에 올랐다.틱톡에서도 꾸준히 사용되고 있다. 특히 멤버 스텔라의 영어 내레이션이 포함된 구간이 챌린지와 편집 영상에 활용되면서 주목받았다.23일 기준 틱톡에서 'RUDE!' 챌린지 영상의 누적 조회 수는 59억 회를 기록했으며, 해당 음원을 사용한 영상은 635만 개를 넘어섰다.한편 하츠투하츠는 지난 22일부터 23일까지 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 첫 일본 팬 이벤트 'Hearts2Hearts JAPAN 1st Fan Event READY! S2U'를 개최하며 현지 팬들과 만나고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr