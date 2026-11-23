'보검 매직컬2' 예고 영상이 공개됐다. / 사진=tvN

'보검 매직컬2' 예고 영상이 공개됐다. / 사진=tvN

'보검 매직컬2'가 음주운전으로 물의를 빚은 고경표의 모습을 제외한 새 예고 영상을 공개했다.오는 29일 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬2'는 박보검과 이상이가 작은 바닷가 마을에서 미용실을 운영하며 주민들과 소통하는 과정을 담은 예능 프로그램이다.23일 공개된 예고 영상에는 경남 통영에서 여름 영업을 준비하는 박보검과 이상이의 모습이 담겼다. 두 사람은 푸른 바다를 배경으로 낭만적인 미용실 운영을 꿈꿨지만 예상과 달리 시작부터 여러 난관에 부딪혔다.가장 먼저 두 사람을 당황하게 만든 것은 벌레였다. 영업장 곳곳에 벌레가 끊임없이 나타나자 박보검과 이상이는 이를 퇴치하기 위해 고군분투했다. 특히 파마 기술까지 익히며 한층 능숙해진 모습으로 돌아온 박보검은 맨손으로 벌레를 잡는 등 예상치 못한 상황에서도 적극적으로 대처했다.무더위도 두 사람을 괴롭혔다. 통영의 뜨거운 여름 날씨에 박보검과 이상이는 연신 땀을 흘렸고 갑작스럽게 비까지 쏟아지면서 영업 현장은 더욱 분주해졌다. 두 사람이 잇따른 돌발 상황을 극복하고 무사히 미용실을 운영할 수 있을지 관심이 쏠린다.이번 예고 영상에서 눈길을 끄는 또 다른 부분은 고경표의 부재다. '보검 매직컬2'에 합류한 고경표가 최근 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 새롭게 공개된 영상은 박보검과 이상이의 모습만으로 구성됐다. 제작진 측은 "각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결되어 있어 현실적인 한계가 있지만, 시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 밝힌 바 있다.한편 tvN '보검 매직컬2'는 29일 오후 7시 45분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr