배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.(왼쪽부터) / 사진제공=티빙

배현성, 차강윤, 박소연 감독, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.(왼쪽부터) / 사진제공=티빙

배현성, 차강윤, 박소연 감독, 박윤호가 '대리수능' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.(왼쪽부터) / 사진제공=티빙

'피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독이 2년 만에 또 한 번 학생들을 중심으로 한 작품을 선보인다. 이번에는 입시 경쟁을 배경으로 청춘들의 선택과 부모들의 욕망이 얽힌 범죄 스릴러다.23일 서울 구로구 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 배현성, 차강윤, 박윤호와 박소연 감독이 참석했다. '대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 과정을 그린 스릴러다. 수능을 둘러싸고 얽힌 세 인물이 서로를 속이고 의심하며 벌이는 두뇌 싸움과 심리전을 담았다.박소연 감독의 신작 '대리수능'은 학생들의 심리전과 서열 경쟁을 다룬 '피라미드 게임', 자녀의 입시를 둘러싼 부모들의 욕망을 그린 'SKY 캐슬'을 연상케 한다. 다만 박 감독은 단순한 입시 경쟁을 넘어 인물들의 선택과 그에 따른 심리 변화에 초점을 맞췄다고 강조했다.박소연 감독은 "모든 인간은 각자가 품고 있는 욕망이 있다고 생각한다. 그 욕망이 우리 드라마의 시작이었다"며 "잘못된 선택에 따르는 책임과 대가에 관해 이야기하고 싶었다"고 작품의 기획 의도를 설명했다. 이어 "각자의 선택으로 인물들이 변화하고, 여기에 부모들의 욕망까지 충돌하면서 펼쳐지는 범죄 스릴러"라고 소개했다.박 감독은 2024년 공개된 '피라미드 게임' 이후 2년 만에 다시 학생들을 중심으로 한 작품을 연출하게 됐다. 그는 "일부러 학생들이 나오는 작품을 차기작으로 선택하려던 것은 아니다. 대본을 너무 재미있게 읽었다"며 "처음 대본을 받았을 때 앉은 자리에서 꽤 많은 분량을 한 번에 읽었다. 인물들의 관계에서 비롯되는 이야기가 흥미로웠고 심리 변화가 매력적으로 다가왔다"고 밝혔다.그러면서 "'피라미드 게임'이 많은 사랑을 받은 덕분에 학생들을 다룬 작품을 여러 편 제안받은 것도 사실"이라면서도 "'대리수능'은 입시 경쟁만을 다루는 작품이 아니다. 인간의 욕망과 선택, 그 과정에서 나타나는 심리 변화가 매력적으로 느껴져 참여하게 됐다"고 말했다.전작과의 차별점에 대해서도 언급했다. 박 감독은 "'피라미드 게임'은 학급 안에서 게임을 통해 서열을 나누는 것이 주된 이야기였다. 반면 '대리수능'은 청춘들과 부모들의 욕망이 충돌하는 과정에서 발생하는 심리적인 부분을 다룬다"고 설명했다. 이어 "이 작품을 내가 선택했다기보다, 내가 하고 싶어서 욕심을 냈다는 표현이 맞을 것 같다"며 대본에 대한 만족감을 내비쳤다.주연 배우로 배현성, 차강윤, 박윤호를 캐스팅한 이유에 관해 "특별한 이유가 없을 정도로 처음부터 각 인물에 잘 어울린다고 생각했다. 캐스팅팀과 작가님이 함께 모여 회의했는데, 세 배우가 출연하겠다는 소식을 듣고 너무 기뻐서 거짓말 아니냐고 물을 정도였다. 다 같이 환호성을 질렀다"고 회상했다.박 감독은 젊은 배우들과 작업하는 과정에서 얻는 에너지도 언급했다. 그는 "선배 배우분들이 좋은 아이디어를 많이 주셔서 의지하는 부분도 크지만, 학생들을 배경으로 한 작품에서는 젊은 배우들에게도 많은 힘을 얻는다"며 "세 배우가 주는 에너지 덕분에 현장 분위기도 좋아지고 저 역시 즐겁게 작업할 수 있었다"고 전했다.'대리수능'은 23일 오후 6시 티빙에서 처음 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr