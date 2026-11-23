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배우 김명민이 작품 준비 기간부터 '슬픈 열대' 촬영하는 내내 힘들었다고 밝혔다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정) 김명민과의 인터뷰를 진행했다. '슬픈 열대'는 사부(김명민 분)의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 김명민은 이 작품으로 무려 7년 만에 스크린으로 돌아왔다.이날 김명민은 "감독님이 살을 빼라고 하더라. 당시 드라마 '유어 아너' 촬영 때라 몸무게가 77~78kg 정도 됐다. 원래는 70kg 정도다. 드라마 촬영 끝나면 가족 여행 하면서 천천히 뺄 생각이었는데 '슬픈 열대' 때문에 3주만에 8kg을 감량했다"고 말문을 열었다.그러면서 "굶는 게 답이다. 정글에 사는 역할인데 너무 퉁퉁하게 나올 수가 없지 않나. 다이어트보다는 가족 여행 못 간 게 제일 힘들더라. 그래도 언제 또 그런 정글에 사는 사부 역할을 해보겠나"라고 덧붙였다.태국 로케이션 촬영이 끝난 후에는 제주도에서 3개월 가량 촬영을 이어갔다고. 김명민은 "태국은 너무 덥고 우기였는데 제주도는 또 너무너무 춥더라. 더워야 몸이 풀리는데 추우니까 몸 푸는데 시간이 오래 걸렸다. 액션 하다가 다치기도 했다. 몸이 성한 곳이 없었다"고 털어놨다.영화 '슬픈 열대'는 오는 25일 극장 개봉을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr