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배우 김명민이 가족여행을 뒤로 하고 영화 '슬픈 열대'에 합류했다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '슬픈 열대'(감독 박훈정) 김명민과의 인터뷰를 진행했다. '슬픈 열대'는 사부(김명민 분)의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다. 김명민은 이 작품으로 무려 7년 만에 스크린으로 돌아왔다.이날 김명민은 "박훈정 감독과는 '브이아이피' 이후에 9년 만에 재회했다. 이후로도 같이 디저트 카페도 가고 밥도 먹고 인연을 계속 이어왔다. 그러다 박 감독이 '슬픈 열대' 촬영에 들어간다는 것을 알게 됐다"고 말문을 열었다.하지만 2024년 9월 당시 김명민은 아들의 군입대를 앞두고 가족여행을 계획했던 상황이었다. 그는 "박 감독이 갑자기 태국으로 가족여행을 가면 안 되냐고 묻더라. 가족 여행 겸 촬영을 하라고. 너무 급작스러웠다"고 회상했다.그러면서 "결국 가족 여행은 못 했다. 가족을 전혀 데려갈 수 없는 곳이었다. 방콕에서 3시간 정도 떨어진 오지, 정글이었다. 새벽 2시반~3시 쯤에 다같이 밴을 타고 이동해서 촬영했다"고 설명했다.촬영을 앞두고 급하게 다이어트, 영어, 액션 등을 준비해야 했던 그는 실제로 3주 만에 8kg을 감량하기도 했다. 그는 "오랜만에 감독님과 작품을 하는데 누를 끼칠 수 없었다. 늦게 들어온 티 안내려고 죽기살기로 했다"고 밝혔다.영화 '슬픈 열대'는 오는 25일 극장 개봉을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr