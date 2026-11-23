브루스 윌리스와 그의 딸이 다정한 투샷을 공개했다. / 사진=SNS

전두측두엽 치매를 앓고 있는 할리우드 배우 브루스 윌리스의 근황 사진이 삭제돼 관심이 쏠렸다.탈룰라는 최근 자신의 SNS에 브루스 윌리스와 나란히 그네에 앉아 있는 사진을 게재했다. 사진 속 두 사람은 손을 맞잡고 서로를 끌어안으며 다정한 시간을 보내는 모습이다. 그러나 탈룰라는 얼마 지나지 않아 해당 게시물을 삭제했다.이후 탈룰라는 다른 사진을 올리며 삭제 이유를 설명했다. 그는 "어제 아버지와 정말 아름다운 시간을 보냈다"며 "프랭키 발리가 노래하는 영상을 함께 보던 순간을 누군가 다정하게 사진으로 남겨줬다"고 밝혔다.이어 "그 순간이 너무 사랑스러워 들뜬 나머지 사진이 대중에게 공개하기에는 지나치게 사적이고 친밀하게 비칠 수 있다는 점을 미처 생각하지 못했다"며 "제 불찰을 인정하며 앞으로는 더 신중하겠다"고 전했다.탈룰라의 사과에 팬들은 의아하다는 반응을 보였다. 사진을 삭제하거나 사과할 이유가 없다는 것. 팬들은 "왜 사과해야 하는지 모르겠다", "가족 간의 사랑이 누군가에게 불편하다면 그들이 돌아봐야 할 문제" 등의 댓글을 남기며 그를 지지했다.한편 탈룰라는 브루스 윌리스와 전처인 배우 데미 무어 사이에서 태어난 세 딸 중 막내다. 브루스 윌리스는 2022년 실어증 진단을 받은 뒤 연예계 은퇴를 발표했으며, 2023년 전두측두엽 치매 진단 사실을 알렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr