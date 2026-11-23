블랙핑크 지수, 리사 / 사진=텐아시아 DB

블랙핑크 리사 / 사진=텐아시아 DB

블랙핑크 지수가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

아일릿 / 사진=빌리프랩(하이브)

그룹 블랙핑크 리사가 새 싱글 발매와 다큐멘터리 공개에 힘입어 케이팝잇 보드 주간 글로벌 차트 1위에 올랐다. 같은 그룹 멤버 지수 역시 글로벌 2위를 기록하면서 두 사람이 나란히 최상위권을 차지했다.23일 K팝 전문 분석 지표 케이팝잇 보드(K-POPIT BOARD)에 따르면, 리사는 11월 3주 차(16~22일) 주간 순위에서 글로벌 종합 파워 지수 PWR(GL) 64.0점으로 1위를 기록했다. 전주 96위에서 95계단 상승한 순위다. 국내 종합 파워 지수 PWR(KR)는 67.3점으로 전주 대비 48계단 오른 4위에 자리했다.리사는 지난 18일 다큐멘터리 'Always Lalisa'(올웨이즈 라리사)를 유튜브 프리미엄을 통해 공개했다. 다큐멘터리의 엔딩곡으로 사용된 싱글 'Leave With Me'(리브 위드 미)도 같은 날 발매했다. 다큐멘터리에는 리사가 블랙핑크 활동을 벗어나 솔로 아티스트로 활동하며 겪은 과정이 담겼다.리사의 순위는 콘텐츠 공개 이전부터 가파르게 올랐다. 지난 16일 글로벌 46위, 국내 29위였던 일간 순위는 다음 날인 17일 글로벌과 국내 모두 3위로 뛰어올랐다. 18일에는 글로벌 1위에 올랐고, 21일까지 나흘 연속 정상을 유지했다. 리사의 글로벌 PWR은 20일 85.9점으로 주간 최고치를 기록했다.팬덤이 아닌 대중의 관심 확산을 나타내는 D층 SNS 참여도는 전주 대비 542.4% 증가했다. 미디어 언급량을 나타내는 MAS의 주간 평균은 84.6점을 기록했다. 유튜브 화제성의 실제 스트리밍 소비 전환 정도를 나타내는 VCR 역시 19일 0점에서 20일 41.2점, 22일 45.7점으로 상승했다.같은 블랙핑크 멤버 지수도 글로벌 차트에서 리사의 뒤를 바짝 쫓았다. 지수는 이번 주간 글로벌 PWR(GL) 62.0점으로 전주 대비 49계단 오른 2위를 기록했다. 리사와의 점수 차이는 단 2.0점에 불과하다. 국내 PWR(KR)는 69.9점으로 4계단 상승한 3위에 올랐다.지수는 지난 20일 애니메이션 영화 '앵그리버드 무비 3'의 OST 'Sun Showers'(선 샤워스)를 발매했다. 지수 역시 음원 공개 전인 17일 글로벌 일간 1위를 기록하며 상승세를 보였다. 이후 순위가 하락했지만 22일 글로벌 1위를 다시 차지했다.지수의 D층 SNS 참여도는 전주 대비 4465.4% 증가했다. 주간 MAS 평균은 92.1점으로 리사보다 높았다. VCR 주간 평균도 44.0점으로 리사의 18.6점을 웃돌았다. 두 사람 모두 대중적 관심이 크게 늘어난 가운데, 리사가 글로벌 종합 순위에서 근소하게 앞선 셈이다.국내 주간 1위는 아일릿이 차지했다. 아일릿은 이번 주간 국내 PWR(KR) 72.3점으로 전주 대비 3계단 상승해 정상에 올랐다. 글로벌 PWR(GL) 역시 61.0점으로 8계단 오른 3위를 기록했다. 특히 20일과 21일 이틀 연속 국내 일간 차트 1위를 차지했다.아일릿은 지난 20~21일 일본 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 '팬스 초이스 여자 톱10', '베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹', '베스트 송 톱10' 등 3개 부문을 수상했다. 이에 아일릿의 주간 MAS 평균은 100점, VCR 평균은 98.9점으로 집계됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr