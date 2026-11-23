그룹 AB6IX 출신 임영민이 음주운전으로 팀을 탈퇴한 이후 BL 드라마로 연기 활동에 나선다. / 사진=텐아시아DB

임영민과 이동건이 '동절기' 주연으로 발탁됐다. / 사진제공=오크컴퍼니

그룹 AB6IX 출신 임영민이 음주운전으로 팀을 탈퇴한 이후 BL 드라마로 연기 활동에 나선다.오는 27일 공개되는 웨이브 새 BL 드라마 '동절기' 측은 최근 주연 배우 이동건과 임영민이 참여한 대본 리딩 현장 영상을 공개했다.영상에는 두 배우의 대본 리딩을 비롯해 캐릭터 소개, 출연을 결정한 이유, 소감 등이 담겼다. 이동건과 임영민은 9년 만에 재회한 두 남자의 복잡한 감정과 갈등을 대사로 표현했다. 서로를 향한 원망과 미련이 얽힌 관계를 중심으로 연기 호흡을 맞췄다.극 중 구승혁 역을 맡은 이동건은 "겉으로는 차가워 보이지만 속은 따뜻한 걸 넘어서 뜨거운 인물"이라며 "감정 표현에 서툴고 사랑 앞에서는 약한 모습을 보이는 캐릭터"라고 소개했다. 이어 "무뚝뚝하고 감정 표현에 서툰 모습이 저와 닮았다고 느껴졌다"며 출연을 결심한 이유를 설명했다.권이현 역의 임영민은 "이현은 속에 많은 감정을 숨기고 있어 섬세한 표현이 필요한 캐릭터라고 생각했다"며 "그런 감정들을 표현하는 과정에서 저 역시 성장할 수 있을 것 같아 작품을 선택했다"고 밝혔다.임영민은 2017년 방송된 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 얼굴을 알렸으며, 2019년 5월 브랜뉴뮤직 소속 그룹 AB6IX의 리더로 데뷔했다. 그러나 데뷔 약 1년 만인 2020년 음주운전으로 경찰에 적발됐고, 이후 팀에서 탈퇴했다. 이후 군 복무를 마친 그는 솔로 활동을 거쳐 이번 작품으로 첫 드라마 연기에 도전한다.대본 리딩을 마친 이동건은 "다른 배우분들이 너무 잘해주셔서 저만 잘하면 되겠다는 생각을 계속했다"며 소감을 전했다. 임영민 역시 "첫 대본 리딩이라 긴장도 많이 하고 걱정도 컸다"며 "촬영에 들어가면 더욱 노력해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.'동절기'는 이로밀 작가의 동명 웹소설을 원작으로 한 BL 드라마다. 9년 만에 재회한 구승혁과 권이현이 과거의 상처와 엇갈린 감정 속에서 다시 얽히는 이야기를 그린다.제작사 오크컴퍼니가 선보이는 '동절기'는 오는 27일 첫 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr