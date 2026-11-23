안효섭이 요리 대회에서 우승을 차지했다. / 사진='파이널 테이블' 방송 화면 캡처

안효섭이 요리 대회에서 우승을 차지했다. / 사진='파이널 테이블' 방송 화면 캡처

배우 안효섭이 '파이널 테이블'에서 자신을 버린 어머니 장영남과 마주했다. 아버지의 죽음을 언급하며 원망을 나타낸 가운데, 요리 대회에서는 팀원들과 함께 우승을 차지했다.지난 22일 방송된 JTBC 드라마 '파이널 테이블' 10회에서는 강한(안효섭 분)이 문해선(장영남 분) 회장에게 자신의 존재를 알리고 요리 대회 3라운드에 출전하는 모습이 그려졌다.강한은 앞서 요리 서바이벌 생방송 도중 자신의 본명과 아버지 강산(지승현 분)의 존재를 공개했다. 이후 경기장에 정전이 발생했고, 강한은 복도에서 문해선과 마주쳤다.강한은 문해선에게 "걱정 마세요. 저로 인해 회장님께 피해가 가는 일은 없을 테니까"라고 말했다. 이어 "제 아버지의 이름은 강산입니다. 하지만 저에겐 어머니가 없습니다"라며 문해선을 자신의 어머니로 인정하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.강한은 억울하게 세상을 떠난 최승효(장현성 분) 셰프와 아버지 강산을 위해 반드시 우승하겠다고 다짐했다. 안효섭은 문해선을 향한 분노를 억누르면서도 자신의 뜻을 분명하게 전하는 강한의 모습을 연기했다.이후 강한은 요리 대회가 진행 중인 팀에 복귀했다. 정전이 발생한 상황에서 최송이(홍화연 분)는 강한에게 배운 내용을 떠올리며 혼자 튀김 요리를 완성했다. 이를 맛본 강한은 "완벽해"라고 말하며 송이의 실력을 인정했다.강한은 경쟁 관계였던 차우진(장률 분)과도 힘을 합쳤다. 두 사람은 다른 팀원들과 함께 '청향을 품은 산새 강정'을 완성하며 대회를 이어갔다.이어진 발표에서는 11월과 4월에 각각 발효를 시작한 두 병의 제향주를 계절의 기억과 연결해 설명했다. 강한의 팀은 심사위원들에게 좋은 평가를 받았고, 3라운드에서 우승했다.그러나 방송 말미 강한의 가족사가 외부에 알려지면서 새로운 문제가 발생했다. 밤사이 아버지 강산과 문해선의 과거 관계, 강한의 정체를 다룬 기사가 잇따라 보도됐다.다음 날 아침 강한이 레스토랑 파밀리아의 문을 열자 건물 앞에는 수십 명의 취재진이 몰려 있었다. 갑작스러운 카메라 플래시와 질문에 당황한 강한은 송이의 손에 이끌려 다시 안으로 들어갔다. 강한의 가족사가 공개된 이후 벌어질 일에 관심이 쏠린다.'파이널 테이블'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr