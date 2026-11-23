박강균과 구혜리가 부부가 된다. / 사진=유튜브 채널 '오징어커플'

코미디언 박강균과 구혜리가 결혼한다.23일 티브이데일리 보도에 따르면 박강균과 구혜리가 내년 3월 13일 백년가약을 맺는다. 두 사람이 교제 사실을 공개한 것은 이번이 처음이다.박강균과 구혜리는 각각 SBS 12기, 14기 공채 코미디언 출신이다. 두 사람은 SBS '웃음을 찾는 사람들'에서 활동했으며, 2019년 박강균이 운영하던 유튜브 채널 '급식왕'에 구혜리가 게스트로 출연하면서 가까워졌다.이후 두 사람은 유튜브 채널 '급식커플'을 함께 운영하며 실제 연인으로 발전했다. 약 5년간 교제를 이어온 이들은 내년 3월 부부의 연을 맺는다.박강균과 구혜리는 현재 '급식커플'에서 이름을 바꾼 '오징어커플'을 통해 팬들과 소통하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr