배우 지일주가 박사 과정에 합격했다. 올해 2개의 자격증을 취득한 후 또 한 번의 경사를 맞았다.
지일주는 23일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 중앙대학교 대학원에서 석사 학위를 취득한 바 있는 지일주가 영화영상제작 전공 박사과정에 지원해 합격 통보를 받은 모습.
앞서 지일주는 지난 12일 텐아시아 사옥에서 진행된 인터뷰에서 "예술대학원에 박사가 없어서 첨단영상대학원에 박사로 지원했다"고 밝혔다. 당시 지일주는 "저번 학기에 지원했었는데 떨어졌다. 자리가 한 자리밖에 없었다고 들어서 (붙을지 떨어질지) 모르겠다"고 말하기도 했다.
지일주는 지난 10월 한국사능력검정시험에서 가장 높은 등급인 1급을 취득했다. 지난 6월에는 건설기계조종사(지게차) 면허를 땄다. 또 2022년에는 공인중개사 자격증을 취득으로 화제가 됐다.
한편 지일주는 2024년 11월 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 세계 고지능자 모임인 '멘사(mensa)'에서도 IQ156으로 상위 1%에 속하는 인재라는 사실이 알려졌다. 최근 본지와의 인터뷰를 통해 IQ를 142로 정정했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
지일주는 23일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 중앙대학교 대학원에서 석사 학위를 취득한 바 있는 지일주가 영화영상제작 전공 박사과정에 지원해 합격 통보를 받은 모습.
앞서 지일주는 지난 12일 텐아시아 사옥에서 진행된 인터뷰에서 "예술대학원에 박사가 없어서 첨단영상대학원에 박사로 지원했다"고 밝혔다. 당시 지일주는 "저번 학기에 지원했었는데 떨어졌다. 자리가 한 자리밖에 없었다고 들어서 (붙을지 떨어질지) 모르겠다"고 말하기도 했다.
지일주는 지난 10월 한국사능력검정시험에서 가장 높은 등급인 1급을 취득했다. 지난 6월에는 건설기계조종사(지게차) 면허를 땄다. 또 2022년에는 공인중개사 자격증을 취득으로 화제가 됐다.
한편 지일주는 2024년 11월 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 세계 고지능자 모임인 '멘사(mensa)'에서도 IQ156으로 상위 1%에 속하는 인재라는 사실이 알려졌다. 최근 본지와의 인터뷰를 통해 IQ를 142로 정정했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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