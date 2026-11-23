배우 지일주가 중앙대학교 첨단영상대학원 영화영상제작 박사 과정에 합격했다. / 사진=지일주 SNS

배우 지일주가 박사 과정에 합격했다. 올해 2개의 자격증을 취득한 후 또 한 번의 경사를 맞았다.지일주는 23일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 중앙대학교 대학원에서 석사 학위를 취득한 바 있는 지일주가 영화영상제작 전공 박사과정에 지원해 합격 통보를 받은 모습.앞서 지일주는 지난 12일 텐아시아 사옥에서 진행된 인터뷰에서 "예술대학원에 박사가 없어서 첨단영상대학원에 박사로 지원했다"고 밝혔다. 당시 지일주는 "저번 학기에 지원했었는데 떨어졌다. 자리가 한 자리밖에 없었다고 들어서 (붙을지 떨어질지) 모르겠다"고 말하기도 했다.지일주는 지난 10월 한국사능력검정시험에서 가장 높은 등급인 1급을 취득했다. 지난 6월에는 건설기계조종사(지게차) 면허를 땄다. 또 2022년에는 공인중개사 자격증을 취득으로 화제가 됐다.한편 지일주는 2024년 11월 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 세계 고지능자 모임인 '멘사(mensa)'에서도 IQ156으로 상위 1%에 속하는 인재라는 사실이 알려졌다. 최근 본지와의 인터뷰를 통해 IQ를 142로 정정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr