배우 조여정이 시상식을 위해 박사로 변신했다. / 사진=조여정 SNS

배우 조여정이 시상식을 위해 박사로 변신했다. / 사진=조여정 SNS

배우 조여정이 시상식을 위해 박사로 변신했다. / 사진=조여정 SNS

배우 조여정이 박사로 변신해 비주얼을 뽐냈다.조여정은 23일 자신의 인스타그램에 "가요계의 돌연변이 PANIC(패닉)을 연구하는 조박사🤣"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조여정이 지난 20일 오후 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 MAMA AWARDS' 무대를 위해 박사로 분장한 모습. 가운과 안경만으로 지적 분위기를 뽐낸 조여정은 카메라가 들어갈 틈이 없는 얇은 테의 안경을 착용하기도 해 눈길을 끌었다.시상식 당시 조여정은 패닉 이적과 김진표의 무대에 앞서 "이들은 기존 가요 생태 질서를 교란하고 어디에서도 발견된 적 없는 독자적인 생태 영역을 구축했다"라는 멘트와 함께 연기를 펼쳤다.한편 1981년생으로 올해 46세인 조여정은 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 종영 후 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'으로 열연했다. 작품은 지난 9월 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 수상했으며, 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문 한국 대표 출품작으로 선정됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr