30기 옥순이 신혼여행 계획을 언급했다. / 사진='희노아락' 유튜브 캡처

30기 옥순이 신혼여행 계획을 언급했다. / 사진='희노아락' 유튜브 캡처

'나는 솔로' 30기 옥순이 예비 신랑 영수와의 결혼을 앞두고 아직 신혼여행지를 정하지 못한 근황을 털어놨다.지난 22일 30기 옥순의 개인 유튜브 채널 '희노아락'에는 '1년만에 그날의 일을 풀어봅니다. 옥순 된 썰+무용 그만둔 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.30기 옥순은 1년 전 '나는 솔로' 입소 당시 동행했던 지인과 만나 즐거운 시간을 보냈다. 식사 도중 지인이 "신혼여행지는 정했냐"고 묻자 30기 옥순은 아니라고 답했다. 이어 그는 자막을 통해 '결혼은 1월이지만 신행은 4월에 가기로 했다'고 말했다.30기 옥순은 예비 신랑 영수와 신혼여행지를 조율하는 과정에서 생긴 동상이몽을 털어놨다. 그는 "내가 그냥 하와이 가자고 했다"며 "하와이도 보다 보니 괜찮은 거 같았다. 근데 내가 하와이 가자고 하니까 싫다고 하더라. 유럽 가자고 하더라. 청개구리 기질이 있다"라고 설명했다.30기 옥순은 "나는 행복의 역치가 좀 낮은 편"이라며 "조그만 일에도 너무 좋고, 행복하다. 근데 영수는 상대적으로 그렇지 않다. 평온하다. 그래서 그가 원하는 데로 가면 더 좋지 않을까 싶었다"고 언급했다. 이어 "영수가 (처음에) 원하는 게 하와이여서 하와이 가자고 했더니 싫다더라"고 덧붙였다.바쁜 결혼 준비 근황도 공개했다. 그는 "너무 바쁜 거 같긴 하다. 해야 할 것도 많다. 겨우겨우 어제 청첩장 끝냈다. 모바일은 아직 안 했다"라고 말했다.옥순은 지난 3월 방송된 ENA·SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 30기에 출연해 영수와 최종 커플을 이룬 뒤 현실 연인으로 발전했다. 두 사람은 내년 1월 결혼식을 올릴 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr