'숨바꼭질' 시리즈는 엠넷플러스에서 처음으로 선보이는 자체 제작 콘텐츠다. / 사진제공=CJENM, 엠넷플러스

'숨바꼭질2' 안혜린 PD가 공포 콘텐츠를 제작하면서 겪은 고충을 털어놨다.23일 서울 상암동 CJ ENM 사옥에서 엠넷플러스 오리지널 예능 '숨바꼭질2' 종영 기념 인터뷰가 진행됐다. '숨바꼭질2'는 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 4444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 예능으로 이번 시즌에는 코르티스, 엔시티 위시, 하츠투하츠, 리센느 등 다양한 아이돌 그룹이 출연했다.안 PD는 공포 장르를 선택한 이유에 대해 "사실 저도 공포물을 좋아하지 않는다. 과거 좋아하는 아이돌이 공포 프로그램에 출연해도 무서워서 보지 못했다"고 밝혔다. 이어 "그런데 공포 소재만이 가진 힘이 있더라. 마니아층이 확실한 데다 대중적인 인기도 높다. 아이돌 자체 콘텐츠에서도 공포를 소재로 한 영상은 항상 반응이 좋아 선택하게 됐다"고 설명했다.프로그램의 성과에 대한 만족감도 내비쳤다. 안 PD는 "'숨바꼭질'은 엠넷플러스 앱을 활성화하기 위해 시작한 프로그램이다. 기존에는 투표 중심의 플랫폼이었다면 자체 콘텐츠도 즐길 수 있는 공간이라는 인식을 심어주고 싶었다"고 말했다. 이어 "감사하게도 기대했던 성과를 거뒀다. 현재는 유튜브보다 엠넷플러스 앱에서 조회수가 더 높게 나온다"며 "별도의 앱을 이용해야 하는 진입장벽에도 많은 분이 찾아주셔서 보람을 느낀다"고 덧붙였다.다만 공포를 소재로 한 만큼 출연진 섭외 과정에서는 어려움도 있었다. 안 PD는 "무서워서 도저히 출연하지 못하겠다는 분들도 많았고, '공황이 올 것 같다'고 말씀하신 분도 있었다. 소속사에서 공포의 강도를 조절해 달라는 요청을 받기도 했다"고 털어놨다. 그러면서 "소속사에는 '조절해 보겠다'고 말씀드리지만 실제로는 공포 수위를 낮추지 않고 있다. 결국 사람이 만드는 콘텐츠이고 실제 귀신이 나오는 것도 아니지 않나. 조금 더 열린 마음으로 바라봐 주셨으면 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr