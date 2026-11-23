조혜원이 결혼 1주년을 맞아 본식 사진을 공개했다./사진=SNS

조혜원이 결혼 1주년을 맞아 본식 사진을 공개했다./사진=SNS

배우 이장우, 조혜원 부부가 결혼 1주년을 맞아 본식 사진을 공개했다.조혜원은 23일 자신의 SNS에 "11.23 첫 결혼기념일♥ 1년이 지난 오늘 올려보는 본식 사진들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 지난해 11월 23일 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 열린 두 사람의 결혼식 현장이 생생하게 담겼다. 검은색 턱시도에 나비넥타이를 매치한 이장우와 깊은 브이넥 라인의 실크 홀터넥 웨딩드레스에 긴 베일을 쓴 조혜원은 하객들의 축하 속에 팔짱을 낀 채 환하게 웃으며 버진로드를 행진하고 있다. 꽃잎이 흩날리는 가운데 손가락으로 어딘가를 가리키며 유쾌하게 웃음 짓는 이장우의 표정이 현장 분위기를 고스란히 전한다.또 다른 사진에서는 이장우가 하얀색과 주황색 꽃이 어우러진 부케를 든 조혜원의 손등에 고개를 숙여 다정하게 입을 맞추고 있고, 조혜원은 눈을 감은 채 환한 미소로 화답하고 있다. 어두운 홀 천장을 가득 채운 화려한 샹들리에 아래에서 두 손을 맞잡고 서로를 지그시 바라보는 모습과 등 뒤로 부케를 잡은 채 나란히 선 옆모습도 포착됐다.화려한 조명과 거울로 장식된 원형 엘리베이터 안에서 손으로 입을 가리고 웃는 조혜원 곁에서 한 손을 주머니에 넣고 흐뭇하게 웃음 짓는 이장우의 모습, 반짝이는 대형 크리스마스트리를 배경으로 두 손을 꼭 잡은 흑백 사진까지 다채로운 순간들이 시선을 사로잡는다.이장우와 조혜원은 2019년 종영한 KBS2 드라마 '하나뿐인 내 편'에 함께 출연하며 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 8살 나이 차를 극복하고 2023년 6월 열애를 인정한 두 사람은 약 7년간의 만남 끝에 지난해 11월 결혼식을 올렸다. 당시 결혼식에서는 이장우와 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 호흡을 맞춘 전현무가 주례를, 기안84가 사회를 맡았다. 이장우는 결혼과 함께 '나 혼자 산다'에서 하차하게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr