그룹 포미닛 출신 허가윤이 전지윤의 결혼식 현장을 공개했다.허가윤은 23일 자신의 인스타그램 스토리에 전지윤의 결혼식에서 촬영한 사진을 게재했다.공개된 사진에서 전지윤은 화려한 장식이 돋보이는 순백의 웨딩드레스를 입고 신랑과 나란히 서 있다. 신랑은 마이크를 든 채 전지윤을 바라보고 있으며, 얼굴은 이모지로 가려져 있다.허가윤은 사진에 '신부 이름으로 삼행시'라는 문구를 덧붙였다. 이어 '전'에는 "전생에 나라를 구한 것 같습니다", '지'에는 "지금 너무 행복합니다", '윤'에는 "비밀"이라고 적었다.전지윤은 지난 22일 서울 모처에서 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 신랑은 4세 연상의 직장인으로, 두 사람은 지인의 소개로 만나 약 1년간 교제한 것으로 알려졌다.이날 결혼식에서는 포미닛으로 함께 활동했던 허가윤이 축사를 맡았다. 앞서 허가윤은 전지윤의 웨딩 화보 촬영에도 함께하며 오랜 우정을 보여줬다.전지윤은 지난 4일 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 당시 그는 "제 인생에서 결혼이라는 단어를 입에 올리게 될 날이 오니까 괜히 부끄럽기도 하고, 설레기도 한다"며 "저의 동반자는 저보다 더 멋지고 따뜻한 마음을 갖고 있다"고 밝혔다.한편 전지윤은 2009년 그룹 포미닛으로 데뷔했다. 2016년 그룹 해체 이후 솔로 가수로 활동했으며, 최근에는 웹소설 작가로도 활동하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr